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陳吉仲惜別會　笑稱「場地布置有問題」：很像真的要說掰掰了

▲農業部長陳吉仲笑稱惜別會場很像「真的要跟大家說掰掰了」。（圖／翻攝農業部臉書）

▲農業部長陳吉仲笑稱惜別會場很像「真的要跟大家說掰掰了」。（圖／翻攝農業部臉書）

記者楊惠琪／台北報導

身陷進口雞蛋爭議，農業部長陳吉仲昨請辭獲准，今（20）上午主持任內最後一場頒獎典禮後，看著台下坐滿農漁會代表，忍不住哽咽落淚，稍早農業部同仁為他舉行惜別會，但陳吉仲一上台就先調侃，惜別會舞台背景布幕設計有點「問題」，把他放在辦公室匾額當背景，白底綠字的設計，感覺有點像「真的要跟大家說掰掰了」。

陳吉仲接任農業部長51天，今將卸下部長一職，農業部下午幫他舉辦惜別會，包括農業部所屬機關、產業界與政界人士參與。

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陳吉仲一上台就說，「今天只有一個人可以哭，就是我，大家都不能哭」，隨後大開自己玩笑，手比著舞台背景布幕，上面有著掛在辦公室的匾額「農為國本」，搭配白底綠字，特別莊嚴肅穆，陳吉仲笑說：「看起來好像我真的要跟大家說掰掰」，還說「為什麼寫惜別會，不寫歡送會」、「我感覺很像耶」，但他說自己個性跟大家顛倒，百無禁忌，還是感謝人事處同仁安排這場惜別會。

陳吉仲在致詞時細數任內政績，包括推動校園營養午餐使用國產食材、推動冷鏈，更重要的是完成520農民運動的七大訴求之一，讓農委會升格成農業部，可以作農漁民的靠山。他也勉勵農業部同仁，「台灣農業要往前走，農業部不能被打倒，不然他們就得逞了」，希望他的離開，可以喚醒大家真正看到農業部做了什麼，在代理部長陳駿季的領導下，讓台灣農業永續。

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