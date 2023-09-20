行政院明通過《最低工資法》　CPI年增率列應參採指標

▲行政院明將通過《最低工資法》修正草案，CPI年增率將納參考指標。（圖／ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

立法院新會期將在22日開議，行政院也加速把不少受矚目的法案盡快完竣程序送進立法院。據了解，各界關注的《最低工資法》修正草案，上週院會院長陳建仁指示要盡快通過，21日的院會預計會排案討論通過，預計會以《勞基法》適用對象為主，並將多元指標入法，包含消費者物價指數（CPI）年增率列為應參採指標，其餘十項則為得參採指標。

根據勞動部規畫，最低工資法擬參採10項指標，包括：勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成之分配比率、躉售物價及民生物價變動狀況、各項產業發展情形及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況、最低生活費。

政務委員林萬億日前表示，勞動部經過非常多次的研商，包括跟勞工團體、雇主團體以及專家學者討論，同時也把這些討論結果送交行政院做跨部會協商，目前這些工作都已完成。而最低工資適用範圍，也共識以勞動基準法適用對象為主。

林萬億指出，大家關切的是，到底要不要把一些指標多元化，甚至於入法、甚至訂出比較明確的調幅標準。經過參酌其他國家經驗，都是多元指標入法但是沒有訂出各自的加權比例等，以利於彈性考量該年度或該期間的各種條件變化。

林萬億說，這些經過多次研議後，也接受國際大家共同的原則，有幾項重要的指標即使現在沒有「最低工資法」，也幾乎都是參考那些指標做為調整根據，未來也會朝這方向。