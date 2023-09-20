大媽到7F　他按4被嗆「年輕人搭什麼電梯？」全場怒獻招

▲原PO搭電梯遇到碎嘴歐巴桑。（示意圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

「我是選擇直接無視她們，但我後來覺得，當下應該要回嗆她們幾句，不能讓這些歐巴桑覺得自己是對的！」有網友要搭電梯到四樓，遇到一群阿姨要到七樓，沒想到，對方看到他按四樓卻碎嘴，「嘖！年輕人搭什麼電梯，四樓怎麼不爬樓梯？」令他超傻眼，「當下應該要怎麼反駁？有沒有八卦？」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「被唸說年輕人搭什麼電梯，要怎麼反駁？」說他搭電梯的時候，遇到一群講話很沒禮貌的歐巴桑，「我要去四樓，她們要去七樓，不知道是不是她們趕時間、覺得我多停一個樓層浪費她們時間」，有歐巴桑竟開嗆，「嘖！年輕人搭什麼電梯，四樓怎麼不爬樓梯？」

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原PO聽到後，當下選擇直接無視，但事後一想有點後悔，覺得應該要回嗆幾句，「不能讓這些歐巴桑覺得自己是對的，當下應該要怎麼反駁？有沒有八卦？」

貼文一出，就有人想像自己遇到這種狀況的話，確實也會很不爽，「嗆她電梯錢妳出的嗎？」「要是我，就幫她多按幾層樓」、「干妳屁事」、「冷笑一聲不講話，她會很不爽」、「電梯不是用來搭的嗎？」

也有網友直呼，「我就是懶，跟年輕無關……」、「出電梯前幫她們多按五六樓啊」、「我會再按五樓六樓」、「當你把歐八桑的話放在心上就輸了」、「當下回嗆很爽，然後呢？」「你上網發文的時間點已經輸了，直接不要當她存在就好」、「幽幽的回：呃……妳們怎麼看得到我？」