日天婦羅名店爆歧視顧客！韓女「誤喝漂白水」：他們知道我是韓國人

▲誤將漂白水倒給韓國顧客喝的知名天婦羅餐廳。（圖／翻攝自餐廳官網）

記者羅翊宬／編譯

日本知名天婦羅餐廳「銀座天一」8月底爆發食品中毒事件，女店員誤將稀釋過的漂白水當成溫水，給口渴的顧客飲用，進而導致對方喉嚨劇痛。韓媒指出，誤喝漂白水中毒的女性顧客，其實是前往日本遊玩的韓國觀光客，而非日本當地人，該名女性受訪表示，懷疑店家知道自己是韓國人，才故意將漂白水遞給自己喝。

根據韓媒《東亞日報》、《JTBC News》，韓國籍女性觀光客姜某8月31日晚間6時，和丈夫前往日本東京都銀座的百貨公司「銀座三越」，兩人最後選擇在天婦羅名店「銀座天一」用餐，該間餐廳最貴的套餐要價1萬日圓（近新台幣2100元），在大阪、京都、福岡也設有分店。

姜女和丈夫抵達餐廳後，因為感到喉嚨乾燥，因此向店員要了一杯水，然而姜女喝水時卻驚覺水杯傳來異常刺激性的怪味和惡臭，於是她立刻向店家反映，然而店家卻沒有任何動作，於是姜女只好向端來水杯的女店員反映，並把水杯拿給丈夫，豈料女店員一句話也不說就搶回杯子、走回廚房，準備將水倒掉。

▲姜姓女子受訪時回憶誤喝漂白水的經過。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

姜女丈夫怕店家滅證，立刻跟進廚房、搶回水杯，一聞後才發現飲用水有強烈的鹽酸刺激味。此時姜女的喉嚨開始感到火焰燃燒般的劇痛，並在現場催吐，然而女店員和男店長不僅沒有幫忙，甚至疾言厲色要求姜女別在這催吐「造成困擾」，要求姜女去廁所吐。

姜女被送醫後，醫院診斷為食物中毒，當地警方進行調查。

姜女逐漸恢復健康後，透過視訊的方式接受《JTBC News》專訪。她表示，「一開始喝的時候還不知道，但第二次喝的時候卻猛然發現，飲用水有異常怪味，喉嚨痛到根本無法說話。（我老公）問對方是不是倒含有漂白水的水，（女店員）才終於承認」。

▲左邊的水壺用來裝冰飲用水、右邊的水壺則是裝漂白水。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

姜女懷疑，恐怕是因為自己韓國人的身份，才遭到店家刻意歧視對待，「這裡是高級餐廳，會幫顧客挪出椅子，但唯獨我被店家刻意忽略。只因為不管是我的外貌或穿著、說話的語調，店家都能夠知道我是韓國人。」

姜某丈夫跟隨女店員走進廚房，發現用來裝冰水的水壺、用來裝漂白水的水壺很明顯長得不太一樣，因此店員根本很難搞混。

據悉，這並不是韓國觀光客在日本旅遊時遭到店家「刻意對待」的案例。一名南韓網友今年1月在網路論壇發文抱怨，表示自己前往福岡博多車站地下1樓某知名壽司餐廳用餐，然而卻遭到廚師惡整，壽司裡被放入過多山葵，導致他難以下嚥，翻開醋飯上的鮮蝦，才驚覺山葵被放入一湯匙。

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