孟晚舟發豪語「華為啟動全面智能化」：做厚AI技術百花齊放的黑土地

▲華為輪值董事長孟晚舟。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

華為今（20）日起舉辦為期三天的2023全連接大會，一早開始的主題演講上，擁有華為副董事長、輪值董事長及CFO身份的孟晚舟發出豪語稱，華為將從過去十年從All IP到All Cloud，正式啓動全面智能化（All Intelligence）戰略，持續打造堅實的算力底座，滿足各行各業多樣性的AI算力需求，做厚「黑土地」，為世界構建第二選擇。

▲華為2023全連接大會。（圖／翻攝微博）

孟晚舟表示，華為在2003年提出All IP戰略、2013年提出All Cloud戰略，進入新的10年，華為全面智能化（All Intelligence）的目標是「加速千行萬業的智能化轉型」。

她表示，「首先，讓所有對象可聯接。不僅是物理實體的，也包括邏輯的、虛擬的；不僅包括數字化的設備，也包括傳統的終端和裝置；不僅使數據上得來，也讓意圖下得去。其次，讓所有應用可模型，通過大模型範式，讓智能應用快速惠及每個人、每個家庭、每個組織。第三，讓所有決策可計算。以算力的無所不在，加速智能的無所不及，並讓數據的潛力在計算中不斷地釋放與疊加。」

孟晚舟認為，華為在AI技術實用的過程中，將支持大模型在智能化時代的「百花齊放」，努力做好「百花園」的黑土地，「華為致力於打造中國堅實的算力底座，為世界構建第二選擇。我們將持續提升軟硬芯邊端雲的融合能力，做厚黑土地，滿足各行各業多樣性的AI算力需求。」

孟晚舟強調，華為將充分發揮在計算、存儲、網路、能源等領域的綜合優勢，改變傳統的服務器堆疊模式，以系統架構創新的思路，著力打造AI集群，實現算力、運力、存力的一體化設計，突破算力瓶頸，提供可持續的澎湃算力。

