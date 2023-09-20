中國國安部起底美國3招竊密手段　揭華為總部2009年就被「入侵」

▲華為海思工廠。（圖／CFP）



記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸國家安全部今（20）日發布《起底美國情報機關網攻竊密的主要卑劣手段》的內容，當中提到，早在2009年，特定入侵行動辦公室就開始入侵華為總部的伺服器，並持續進行監控；批評美國一邊大肆對全球進行網路攻擊竊密，一邊炮製各種版本的「安全報告」，把「顛倒黑白」演繹得爐火純青。

文章指出，美國情報機關共有3種招數，第一是「建立網攻武器庫」，點名「美國國家安全局」通過其下屬的特定入侵行動辦公室(TAO)，以及先進的武器庫，多次對中國進行體系化、平台化攻擊，試圖竊取重要數據資源。

文章舉例稱，特定入侵行動辦公室2009年就開始入侵華為總部的伺服器，並持續監控；2022年9月，又被發現長期持續地對包括西北工業大學在內的國內網路目標，實施了上萬次惡意網路攻擊，控制了數以萬計的設備，竊取大量高價值數據。

文章指出，美國情報部門能夠發動大規模網路攻擊，離不開多樣化網路攻擊武器作為後盾。中國網路安全機構自2022年以來，已披露多款美情報部門網路攻擊武器，譬如「電幕行動(Bvp47)」、「量子(Quantum)」、「酸狐狸(FOXACID)」、「蜂巢(Hive)」等。

文章稱，第二種招數是「強制相關科技企業開後門配合」，美國政府以國家安全為由，強制在相關科技企業的設備、軟體、應用程式中「植入後門」，利用嵌入代碼、漏洞攻擊等方式，藉助其全球性科技公司的影響力，實現對全球數據的監控和竊取。

根據文章，第三種招數是「顛倒黑白賊喊捉賊」，批評美國一邊大肆對全球各國進行網路攻擊竊密，一邊花樣百出炮製各種版本的「安全報告」，將中國抹黑為「網路威脅主體」，渲染炒作所謂「中國網路竊密」問題，把「顛倒黑白」演繹得爐火純青。

▲史諾登因揭發美國國安局監控全球「稜鏡計畫」而逃亡6年。（圖／Edward Snowden 的社交平台）

中國國家安全部指出，美國長期憑藉技術優勢，對世界各國包括盟友進行大規模竊聽竊密，進行網路竊密活動，早已經是公開的秘密，自2013年「稜鏡計畫」事件曝光以來，已多次在針對中國的網路攻擊事件中發現美國的身影，但與此同時，美國卻極力把自己塑造成「網路攻擊受害者」。

對此，文章寫道，中方多次敦促美方應深刻反省，停止針對全球的網路攻擊竊密行徑，停止以各種虛假資訊混淆視聽；最後呼籲民眾「攜起手來，強化安全防範意識，提升安全防範能力，共同維護好網路安全」。