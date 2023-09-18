張忠謀參加國際法官年會：台灣需捍衛製造晶片的領導地位

▲台積電創辦人張忠謀於國際法官年會演說，認為台灣需捍衛製造晶片的優勢。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

台積電創辦人張忠謀18日參加「2023年國際法官協會第65屆年會暨成立七十週年慶祝活動」開幕式，並發表演說指出，台灣在晶片製造方面，有人才、流動率低、交通方便三大優勢，但台灣須注意，要「須捍衛這樣的領導地位」。

中華民國法官協會於1995年正式成立，同年就成為國際法官協會（The International Association of Judges,簡稱IAJ）會員國於1999年舉辦IAJ第42屆年會。相隔24年，中華民國法官協會於18日再度舉行IAJ第65屆年會，並邀請張忠謀發表專題演說。

年會一開始由中華民國法官協會理事長沈方維致詞，他歡迎各國法官參與本次盛會，也期待加強彼此交流，讓與會者都能豐收。司法院長許宗力也上台致詞，他認為在近二十年來，台灣的民主越來越成熟，也以科技寶島知名，促進國際司法交流，讓世界看到自由民主與經濟的發展。

總統蔡英文也獲邀上台致詞，她全程以英文演說，幾乎沒有低頭看講稿，展現其優秀外語能力。她強調，台灣在歷經數10年的威權統治後實現了民主，因此深知法律是民主的基礎，不能輕易妥協。她也指出，人權的追求沒有終點，台灣不斷努力達到國際最高標準的司法獨立及人權保障，讓台灣能符合國際人權指標。

蔡英文離開後，由張忠謀上台發表專題演說，他以「台灣在晶片製造的競爭優勢」為題目，首先細數台灣晶片發展的歷史，並提到目前台積電做的晶片占全世界約50％，先進晶片則占全球90％。他也指出，晶片使用無所不在，諸如國防導彈、產業商業電腦、智慧型手機、車輛等都必須使用晶片。

張忠謀接著提到台灣在製造晶片的優勢，首先就提到人才，台灣有大批非常敬業的工程師。而且台灣人願意在晶圓廠的環境中工作，台積電每年的離職率僅4％至5％，相較美國70、80年代離職率幾乎高達20％，「怎會有好成績」。最後他認為，台灣交通方便，有高鐵、高速公路，台積電有3個製造廠、一兩千名工程師可透過高鐵連接工作環境與家庭，通勤不是問題，這在美國是行不通的。

▼第65屆國際法官年會，總統蔡英文演說。（圖／記者吳銘峯攝）

▼第65屆國際法官年會，司法院長許宗力演說。（圖／記者吳銘峯攝）



▼第65屆國際法官年會，中華民國法官協會理事長沈方維演說。（圖／記者吳銘峯攝）