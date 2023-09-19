10年詐領512萬助理費！南投4連霸議員「貢獻極多」　二審獲減刑

▲南投縣議員吳瑞芳（後排左2）虛偽申報及溢報助理薪資被判刑。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

南投縣4連霸議員吳瑞芳，遭控以2萬餘元薪水，聘用劉姓助理卻溢報助理費，再以林姓、羅姓2位民眾充當人頭，詐領助理費512餘萬元，南投地院一審判處4年6月徒刑。台中高分院認認她對地方公共事務發展運作貢獻極多，並繳回不法所得512萬餘元，援用刑法第59條情況顯可憫恕減刑，改判3年10月。

判決指出，無黨籍的吳瑞芳自2009年底，首度參選南投縣第四選區（竹山鎮、鹿谷鄉）縣議員即當選，至今連任4屆。但吳瑞芳自2010年3月1日起就任起2015年6月止，竟向並未聘用的林姓、羅姓2位民眾收取其等之個人基本資料、身分證件及郵局帳戶存摺和印章，再利用職務上機會，向縣議會申報林、羅2人擔任議員公費助理，按月詐領每月薪資2萬至3萬元助理費；無實質審查權限之縣議會公務員因此陷於錯誤，依吳瑞芳所申報不實內容事項予以登錄、按月撥款，而款項都被吳瑞芳中飽私囊。

吳瑞芳從2013年1月起至2020年7月止，雖確實以2萬多元聘用劉姓民眾擔任議員公費助理，並向縣議會做員額和薪資撥發登記，卻未給付劉姓民眾全額公費助理薪資，其餘同樣流進吳瑞芳口袋中，總計10年間透過3名人頭，向南投縣議會詐取達512萬735元。

全案審理時，吳瑞芳辯稱，她雖未實際聘用林、羅二人，但溢報公費助理補助費有拿去另外私聘她丈夫、兒子等5人做她的私聘議員助理，而他們都有實際從事議員助理工作，她並沒有想詐領補助費的意圖。一審不採信，判4年6月徒刑。

二審今天宣判，認為吳雖不能適用貪污治罪條例第8條第2項「於偵查中自白，減輕其刑」的規定，但考量她擔任議員任內，為地方公共建設項目提案多件並成功爭取預算，對地方公共事務之發展、運作貢獻極多；又於訴訟程序進行中，積極籌措款項，而將所詐領的不法所得全數繳回，已可見其積極彌補損害之心態，若逕予量處法定最低刑度有期徒刑7 年，即無從與完全中飽私囊或拒不繳回貪污所得者之惡行作出區別，在客觀上應足引起一般人之同情，而有情輕法重之失衡情狀，爰依刑法第59條規定，酌減其刑，改判3年10月。