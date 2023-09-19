屏東全面清查進口蛋品+稽查市售端　暫未發現相關缺失

▲鹽埔雞蛋運銷合作社集貨場稽查 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

針對進口蛋品風波，屏東縣政府衛生局已全面啟動清查縣內蛋品流向及加強稽查市場、超市、烘焙等販售通路，迄今(19)日尚無發現進口蛋及相關缺失；同時配合高雄市政府衛生局，派員共同至信興蛋品公司屏東的洗選場查察，以釐清信興公司進口蛋品數量、品管、物流等相關事宜。

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縣衛生局連日來全面清查縣內進口蛋品流向，包括進口雞蛋洗選場、加工廠及冷鏈倉儲地點，並加強稽查大型量販店、超市、超商、市場等販售通路及烘焙業者。衛生局表示，截至19日已稽查逾37家業者，超過150件生鮮雞蛋，尚未發現進口蛋及相關缺失；另抽驗生鮮雞蛋，送畜產所檢驗動物用藥殘留，以維護縣民鄉親食的安全。

此外，屏東縣政府衛生局18日接獲高雄市政府衛生局通知，為釐清信興公司進口蛋的數量、品管、物流運送、蛋品效期等相關事宜，基於行政協助，衛生局19日上午派員共同至信興蛋品公司屏東九如、鹽埔洗選場查察。

衛生局指出，經協同高雄市衛生局及食藥署南區管理中心稽查，在九如場共稽查到31萬5,360顆蛋，其中，澳洲進口蛋15萬9,840顆，效期至2023年9月17日；巴西進口蛋15萬5,520顆，效期分別至2023年9月24日及9月25日，均予以標示「勿動、待報廢」。

而位於鹽埔雞蛋運銷合作社集貨場的主要是農業部輔導的洗選場，處理國產蛋進出貨，現場原料都是散蛋，籃裝貼標示牧場來源；因該公司轄下工廠洗選場並無獨立之法人格，未具有行政程序當事人能力，全案相關調查事證，將移請信興蛋品有限公司所在地之主管機關高雄市政府衛生局處辦。