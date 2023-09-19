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男行竊遭圍捕藏躲6小時　仍遭南警緝獲起獲毒品

我們想讓你知道…32歲慣竊侵入1家五金行，行竊得手4000元及黃金戒指一批價值約40萬元，18日食髓知味再度前往犯案，立即為民眾發現，梁嫌脫逃時再順手行竊一家民宅皮包現金15000元，而後藏匿附近工地6小時，仍被鍥而不捨圍捕的員警緝獲，起獲安非他命毒品，全案依法送辦。

▲32歲慣竊連續行竊，藏匿附近工地6小時，仍被鍥而不捨圍捕的員警緝獲，起獲安非他命毒品，全案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲32歲慣竊連續行竊，藏匿附近工地6小時，仍被鍥而不捨圍捕的員警緝獲，起獲安非他命毒品，全案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

32歲慣竊侵入1家五金行，行竊得手4000元及黃金戒指一批價值約40萬元，18日食髓知味再度前往犯案，立即為民眾發現，梁嫌脫逃時再順手行竊一家民宅皮包現金15000元，而後藏匿附近工地6小時，仍被鍥而不捨圍捕的員警緝獲，起獲安非他命毒品，全案依法送辦。

▲32歲慣竊連續行竊，藏匿附近工地6小時，仍被鍥而不捨圍捕的員警緝獲，起獲安非他命毒品，全案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警二分局博愛派出所18日上午8時許獲報，中西區民權路一段1家五金行疑有竊賊侵入，員警趕至現場緝捕，發現32歲梁姓男子侵入逐樓翻找財物。因被住家發現樓急忙逃至四樓陽台，爬逃至隔壁住戶並從樓下後門逃逸，逃跑中還順手行竊該住戶皮包內現金15000元。

梁嫌一出來見四周都有警察搜尋圍捕，乃慌張跑進青年路47巷口某工地儲藏間內躲藏。直到下午2時30分許認為已經逃過圍捕，一出來竟馬上與持續搜捕的博愛所所長梁植森窄巷相遇，立即遭梁所長壓制及支援員警到場來逮捕帶回。

▲32歲慣竊連續行竊，藏匿附近工地6小時，仍被鍥而不捨圍捕的員警緝獲，起獲安非他命毒品，全案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

初步清查梁嫌其9月15日先至該五金行處行竊得手4000元及黃金戒指一批（價估約40萬元），18日食髓知味再度前往犯案，立即為民眾發現並經員警鍥而不捨圍捕，終將其順利逮捕帶回，後續並在其開來犯案之汽車上起出4包毒品咖啡包（重15公克），調查後將其依涉嫌3件竊盜案、侵入住宅、毒品等罪嫌送辦。

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