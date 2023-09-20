即便摔死也敢爬山嗎？南韓國家公園貼「摔死遺體照」　登山客嚇壞

▲南韓雪嶽山國立公園貼出的告示牌使用死者照片，嚇壞眾人。（圖／翻攝自월간산）

記者羅翊宬／編譯

好奇心往往是導致人類死亡的最大敵人，若管制區貼上「禁止進入」的告示，總還會有人願意親身嘗試。在南韓，雪嶽山國立公園就用一種特殊的方法，警告民眾切勿從通道口登山，然而告示牌竟然貼出死者的遺照，且未以馬賽克處理，因此引發爭議。

根據韓媒《朝鮮日報》，雪嶽山國立公園事務所為了管制土王城瀑布鄰近的登山通道，竟然到處貼上一模一樣的告示看板，一再警告登山客該區間路段禁止進入，然而告示板上竟然貼出失足墜落慘死民眾的遺體照，且毫無馬賽克處理，嚇壞許多人，雖然警示意味濃厚，卻引發爭議。

首先，告示牌上紅標處寫道，「等等！即便是這樣，您仍執意往前行嗎？」，接著再以黑色字體表示，「目前該路段禁止進入，每年不斷發生各種事故，是一個非常危險的地方」、「以生命作為擔保的登山，只會為你自己的家人招致不幸」。

最後，告示看板以紅色字體寫道「請利用正規的探訪道路」。

不過告示牌卻以血淋淋的照片作為威脅民眾、禁止民眾進入的手段。兩張照片中，一人倒臥在泥巴路、另一人則倒臥在石頭上，推測兩人是失足墜落慘死，手腳等四肢呈現骨折狀，遺體流出大片鮮血，警告意味濃厚。

報導指出，一般登山客大多不會利用該路段，會行經該路段的人，大多是獲得國立公園批准入山的攀岩客，平常該地盛行攀岩、至於冬季則盛行冰攀，然而因為地勢險峻，才會造成許多人失足墜落慘死。

針對園方使用如此手段警告民眾，一名投訴者A某表示，「在張貼死者照片時，有先徵求死者家屬的同意嗎？不覺得對死者來說有點過份嗎？」；B某則表示，「6月來雪嶽山的時候就有看過告示牌，各處都設有告示牌。雖然該地段確實很危險，但用這種照片警告，恐怕還是有點過火。」