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4獵犬沒牽繩！日女路過無辜遭襲擊　耳朵被咬斷、頭傷深可見骨

▲▼ 獵犬。（圖／CFP）

▲老翁戴著5隻獵犬上山獵山豬，沒想到卻導致路人被攻擊。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本一名木工4月帶著5隻獵犬上山捕獵山豬，沒想到當時一名女性到附近散步，卻突然被其中4隻獵犬攻擊，導致她雙耳部分被咬斷，頭部的傷勢更是深可見骨，至少需要治療6個月才能痊癒。

根據《讀賣新聞》報導，三重縣度會町一名67歲的男性木工4月9日帶著飼養的5隻獵犬上山驅逐捕獵鳥獸，而過程中皆未牽繩。當時正好有一名60歲女性上山散步，竟突然被其中4隻獵犬攻擊。被害人頭部與耳朵被啃咬，傷勢嚴重。

根據警方調查，男子雖然擁有度會町公所的批准與許可，可以使用獵犬在山間驅趕對環境有害的鳥獸，但是根據鳥獸保護法，在進行相關驅逐作業時，必須要2人以上行動，然而事發當天，老翁是單獨帶著5隻獵犬上山，明顯違反規定。

男子在事後接受警方調查時坦承犯行並稱，「獵犬應該是誤將被害人認成獵物（才會發動攻擊）。」三重縣警方19日依業務過失傷害嫌疑將男子函送檢方偵辦。

被害人的耳朵部分因為被咬斷無法復原，而頭部傷勢更是深可見骨，根據醫師診斷，至少需要6個月才能康復。

此外，攻擊被害人的4隻獵犬皆為身高超過60公分的中型米克斯犬，事發當時因為要驅趕山豬，因此才會沒有牽繩。

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