北韓核爆危害居民健康！脫北居民證實「罹患怪病」：壽命撐不過4年

▲北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）素來以核武、發射彈道飛彈聞名於全世界，正當全球關注緊張的東北亞局勢時，北韓當地居民反而經常被忽略，尤其居住在核試驗場附近的居民，更是暴露在核輻射的危機中。最近，一群從豐溪里試驗場脫北的北韓居民，證實當地飲用水被核能汙染，導致許多居民罹患結核等怪病。

根據《韓聯社》，第20屆「北韓自由時間」活動今日（20）在首爾光化門附近舉行，現場有金福順（以下皆為化名）、李英蘭、南敬勳、金井琴等4名來自北韓咸鏡北道吉州郡的脫北者，現身證實豐溪里核實驗場為當地居民帶來的負面影響。

位於咸鏡北道吉州郡的豐溪里核試驗場，北韓曾先後於2006年、2009年、2013年、2016年1月和9月、2017年在此進行核試驗。

金福順最後選擇於2011年脫北來到南韓，他在會議上證實，當年住在咸鏡北道吉州郡時，經常將流經豐溪里的南大川河水，當作飲用水喝下肚，「直到興建豐溪里核實驗場、軍人管制出入以前，當地確實曾是風景美、河水甘甜的農村，現在再也回不去了！」

金福順透露，「不知道從何時起，當地罹患風濕關節炎的患者開始增加，罹患結核、皮膚病的患者也愈來愈多，甚至還有人罹患無法被診斷出具體病名的怪病，這些患者慘遭其他人認為是感染『鬼病』，傳聞必須找巫師畫符才會有效。」

李英蘭則表示，2013年北韓進行第3次核試驗時，自己剛好住在吉州郡，直到脫北進入南韓後，才得知核實驗會對人體健康造成負面影響，「因為吉州郡的居民大多將從豐溪里流出來的河水當作飲用水喝，因此可以說他們都是核輻射的受害者。」

李英蘭補充，「（自從核實驗以後）就接連有人被醫院診斷為罹患結核病，他們大都撐不到4年就死了。就連我的兒子也被診斷罹患結核，我透過中國向兒子寄錢，希望能把兒子送到平壤接受治療，然而卻因為當局規定吉州郡的患者不得進入平壤半步，最後我的兒子便因沒有持續治療而過世。」

北韓自由時間準備委員會指出，這是首次有吉州郡出身的脫北者親口向全世界說出，他們居住在豐溪里核實驗場附近所遭受到的核輻射危害。

北韓人權團體「轉換期正義工作小組」（TJWG）曾於今年2月，在報告中研究豐溪里核實驗場放射性物質對地下水造成的危害，該報告認為從核實驗場外洩的放射性物質確實可以透過地下水擴散，使核實驗場附近的數十萬名居民飽受危害。

南韓外交部北韓人權國際協力大使李信和表示，「北韓雖然只有核武與導彈發射受到外界矚目，但其實更該被重視的問題，是北韓境內糟糕的人權現況，尤其豐溪里核實驗場合輻射物質外流，對居民健康構成威脅，即為代表案例。」