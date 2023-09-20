　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

4人螃蟹大餐「要價2.2萬」　她氣到直接報警！新加坡餐廳喊冤了

▲▼螃蟹,蟹肉,雪蟹。（圖／CFP）

▲一群日本遊客前往新加坡餐廳享用螃蟹大餐，卻被帳單金額嚇壞了。圖為清蒸雪蟹。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合外電報導

4名日本遊客前往新加坡「樂天海鮮」用餐，結帳時才發現這頓飯要價1322.37新幣（約新台幣3.1萬元），且光是一道螃蟹料理就高達938新幣（約新台幣2.2萬元），讓其中一名50歲女性氣到當場報警。但餐廳喊冤表示，事前都有充分溝通，最後提供少量折扣，才讓爭議落幕。

女遊客15日向新加坡媒體AsiaOne表示，8月19日，一行人前往位於克拉碼頭（Clarke Quay）的樂天海鮮用餐，並且採納服務生建議，點了一份「阿拉斯加螃蟹」。當時，對方有說價格是30新幣（約新台幣704元），卻未提及這是「每100公克」的價格，也沒有談到螃蟹重量。

▲▼樂天海鮮菜單。（圖／翻攝paradisegp.com）

▲根據樂天海鮮官網菜單，阿拉斯加螃蟹為市價。（圖／翻攝paradisegp.com）

女遊客說，服務生端上超過3公斤的螃蟹，他們根本吃不完，還剩下整整3盤，「我們得知4個大人吃一頓晚餐要花那麼多錢，全都無言了。我們沒有一個人被告知，這隻螃蟹只會煮給我們吃，其他餐廳都是提供部分螃蟹的。」事後，她還聯繫了新加坡旅遊局，後者則請新加坡消費者協會加以監督。

A tourist's visit to Seafood Paradise in Singapore took an unexpected turn when they were charged $900 for a crab dish.

AsiaOne 發佈於 2023年9月19日 星期二

樂天海鮮發言人表示，餐點費用都經過「明確溝通」，「為了避免溝通不良，工作人員在準備之前，甚至把整隻阿拉斯加螃蟹帶到桌邊」，未料消費者拒絕付款。警方協調後，對方依然表示錢不夠，他們才「出於善意」提供107.4新幣（約新台幣2521元）折扣。

阿拉斯加螃蟹是世上體型最大的可食用蟹之一，重量可達2至5公斤。《紐約郵報》報導，這在美國本土的零售價格通常為每磅70美元，如果要在家裡自行烹調同份量的螃蟹大餐，大約需要539美元（約新台幣1.7萬元）。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
陳吉仲請辭！　爸爸不捨孝順兒：都在替我還債
「蜂群暴起」原因曝光！4人傷重待援…1人慘跌5m深邊坡
三重警打錯人還索賠　特戰老兵抗議：黑道尋仇都沒這麼過份
獨／觀音山7人遭砍　現場滿身血畫面曝
網紅一條街殞落　民生社區「九州鬆餅」等名店相繼退出
iOS 17預設通知鈴聲變了！　果粉跪求改回
雞蛋要不要冰？　專家解答：別再聽英國研究了
恐怖畫面曝！砂石車闖紅燈　女外送員遭「吞沒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

4人螃蟹大餐「要價2.2萬」　她氣到直接報警！新加坡餐廳喊冤了

曾參與多項救援！搜救犬布萊克淋巴癌第4期　治療無效安樂死

利比亞災民示威「火燒市長宅邸」　居民2年前就警告大壩漏水

北韓核爆危害居民健康！脫北居民證實「罹患怪病」：壽命撐不過4年

澤倫斯基聯合國大會演說　呼籲世界團結對抗俄羅斯

500年古堡拍到「白衣女」站窗口！幽靈獵人曝：聽到尖叫嘆息聲

1年甩肉45公斤爆紅！巴西百萬網紅不明原因猝逝　家屬控黑粉霸凌

毒梟住在「最接近天堂」靈修場所　苦行者獨居40公尺高山頂30年

夢幻婚禮變大災難！300賓客集體食物中毒　「出現幻覺」40人送醫

全球最自由經濟體！新加坡登榜首擠下香港　台灣第11領先日本

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

3歲女兒叮嚀感冒爸吃藥　見他狂滑手機暴怒：關掉

台中哈士奇「跳河當鴨子」 繞公園游整圈爸喊到崩潰

答對變大逆罪人！問答題變終極密碼　KEY荒謬答「海綿寶寶68000季」超暖

4人螃蟹大餐「要價2.2萬」　她氣到直接報警！新加坡餐廳喊冤了

曾參與多項救援！搜救犬布萊克淋巴癌第4期　治療無效安樂死

利比亞災民示威「火燒市長宅邸」　居民2年前就警告大壩漏水

北韓核爆危害居民健康！脫北居民證實「罹患怪病」：壽命撐不過4年

澤倫斯基聯合國大會演說　呼籲世界團結對抗俄羅斯

500年古堡拍到「白衣女」站窗口！幽靈獵人曝：聽到尖叫嘆息聲

1年甩肉45公斤爆紅！巴西百萬網紅不明原因猝逝　家屬控黑粉霸凌

毒梟住在「最接近天堂」靈修場所　苦行者獨居40公尺高山頂30年

夢幻婚禮變大災難！300賓客集體食物中毒　「出現幻覺」40人送醫

全球最自由經濟體！新加坡登榜首擠下香港　台灣第11領先日本

私密處碰衛生棉狂起疹子！妹子換「塞棉條」　媽媽怒了：跟阿嬤道歉

新店裕隆城下午湧人潮！木柵民眾特地來探路　搶逛新商場不嫌遠

毛祁生「互傳裸照」檢視身材　蕭鴻認戲外超來電：只有我能偷摸兩把

行車糾紛爆口角！婦幫子回嗆陣頭：你祖媽七逃時你不知在哪

曝陳吉仲下台難止民怨原因　林濁水：是負氣請辭而非負責任

才說不改名！傑尼斯突發公告「已討論更改名稱」　倒數12天給真相

台南安南醫院附設護理之家　吳佳儒獲優良防火管理人

大讚侯友宜美國行程「非常成功」　朱立倫：團結的力量回來了

給我按讚！《孤獨搖滾》小孤獨「承認欲求怪獸」公仔可愛亮相

陳吉仲請辭！屏東雙親贊成　父不捨孝順兒：都在替我還債

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

國際熱門新聞

10歲童割包皮被切龜頭　2000萬賠償變84萬元

店員搞錯「多給一張彩券」　讓男中千萬大獎

墨西哥外星人哪來　秘魯火大要查了

金正恩訪俄「獲贈大寶劍」照片曝光

爆乳妹大鬧美航嗆「我是IG網紅」　身分曝光

巴西總統聯合國大會演說　稱俄烏戰爭暴露聯合國無能

馬斯克是混蛋　傳記作者揭觀察：只有夠狠才能成功

美國防高官：中國軍事入侵台灣　成功難度極高

國際油價開盤走高　投資人湧現避險情緒小跌作收

少年割包皮龜頭遭切除！2100萬賠償被砍到剩84萬

日100人吃吉田屋便當　食物中毒

俄士兵喝醉「誤引爆手榴彈」炸死3人！

女3P時突然把另一女爆頭　害男友斷命根大爆血

英國爆共諜疑雲　傳中方外交茶具藏竊聽器

更多熱門

相關新聞

搜救犬淋巴癌安樂死　曾參與多項救援

搜救犬淋巴癌安樂死　曾參與多項救援

馬來西亞消防與拯救局的搜救犬布萊克（Blake）確診淋巴癌第4期，獸醫給予藥物治療無效，病情迅速惡化且無康復希望，已於18日下午安樂死。布萊克曾參加多項搜救任務，獲得勳章，當局發布多張牠的黑白照，消拯局表示，將永遠銘記布萊克立下的奉獻與服務。

北韓核爆危害健康！脫北者目睹罹怪病亡

北韓核爆危害健康！脫北者目睹罹怪病亡

全球最自由經濟體　新加坡第一台灣排11

全球最自由經濟體　新加坡第一台灣排11

濟州島黑心農家「噴灑乙烯」　強制催熟柑橘

濟州島黑心農家「噴灑乙烯」　強制催熟柑橘

金正恩昨晚返抵平壤　10天9夜訪俄行劃句點

金正恩昨晚返抵平壤　10天9夜訪俄行劃句點

關鍵字：

東南亞要聞日韓要聞阿拉斯加螃蟹海鮮樂天

讀者迴響

熱門新聞

直擊女星「當街車邊激吻」！

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

快訊／瑞芳驚傳多人遭蜂螫　警消出動20車

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

今雨區擴大！　後天起降溫

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

瑪麗狂吻王少偉「他被抓包起反應」

最寵老婆的3大星座男！Top 1寵妻狂人

更多

最夯影音

更多
颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...
女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面