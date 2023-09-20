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台電南投區處力推大戶智慧移電　草屯廠商3個月省了134萬電費

▲台電南投區處推「節能就是節盡所能」輔導方案，鼓勵大用戶智慧移電。（圖／台電南投區處提供，下同）

▲台電南投區處推「節能就是節盡所能」輔導方案，鼓勵大用戶智慧移電。（圖／台電南投區處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台電於今年開始實施「新尖離峰時間電價」及「高壓以上用戶擴大夏月期間」措施後，該公司南投區處積極鼓勵大用戶「智慧移電」：草屯鎮某家金屬加工製造業者接受輔導並想方設法配合節能，今年5至8月份與去年同期比較，夜尖峰移轉用電合計1203.67瓩，不但節電32%，電費也驟減40%，相當於超過134萬元，成效相當顯著。

該金屬加工製造業者負責人孫永良說，今年因訂單沒有衰退、電價結構有所調整，再加上夏月用電延長1個月等多元因素下，降低營運成本顯得格外重要；經台電南投區處「節能就是節盡所能」推廣小組派員蒞廠，提供節能診斷服務及輔導建議，他們將夜尖峰（晚間6時至10時）之最大耗電設備（退火爐約600馬力）以時控方式，切換移轉至非尖峰時段晚間10時以後使用，另將二段式改為三段式時間電價計費，且儘量不在「紅色」區塊（尖峰時段）用電，今年5至8月與去年同期相較，節電高達29萬4000度。

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▲台電南投區處推「節能就是節盡所能」輔導方案，鼓勵大用戶智慧移電。（圖／台電南投區處提供）

台電南投區處處長張毓哲今日特別拜訪該金屬加工製造業者，表達感謝及肯定，亦將作為典範標竿學習案例；張毓哲表示，因應以太陽光電為首的再生能源併網增加，電力系統負載尖峰已從以往的白天中午時段移至晚上6至10時，自今年元旦起實施新尖離峰時間電價後，台電推廣小組積極拜訪大用戶、建議移轉夜尖峰用電，亦輔導協助分析適合選用之「二、三段式時間電價」及最適契約容量等相關資訊。

▲台電南投區處推「節能就是節盡所能」輔導方案，鼓勵大用戶智慧移電。（圖／台電南投區處提供）

張毓哲說明，推廣小組皆建議大用戶儘量在對的（非尖峰）時段用電，提供各類行業別移轉夜尖峰用電之各種型態與方式，使其在夏季用電高峰期（5月16日至10月15日）做好各項用電自主管理，不僅可大幅降低電費支出，而且對整體夏季抑低用電尖峰負載管理亦有所助益。

張毓哲提醒，高壓以上用戶可利用高壓用戶入口網站，查詢用電歷史紀錄及試算最適契約容量等，並據此調整用電行為，以利節電及節省電費支出；另可掃描QR code查詢簡要電價表、行業別移轉用電建議及需量反應負載管理措施內容等資訊，或透過台電客服專線1911、至各服務據點洽詢。

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