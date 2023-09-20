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教你怎麼挑冰箱！「SHARP左右開除菌冰箱」方便、安心又節能

消費中心／綜合報導

「冰箱」是每個人家中不可或缺的家電，但你家冰箱是不是一打開看到的就是一團亂，角落塞滿了過期食物，東西也常常放不下，ETtoday特派員V仔特地找了一位收納達人Peggys，教大家應該要怎麼挑選冰箱，以及冰箱收納的小撇步，趕快筆記下來！

▲SHARP左右開除菌冰箱。（圖／記者黃稜涵攝）

▲收納達人Peggys不藏私公開，大家應該要怎麼挑選冰箱，以及冰箱收納的小撇步。（圖／截取自影片，下同）

Peggys指出「傳統冰箱」內部設計通常是固定的，隔層和門架都不能根據我們的需求調整，冰箱門也只能往一個方向開啟，這會很大限制收納食物的方式和位置，而且有許多死角容易積堆積污垢和細菌，影響食物的衛生，整體來說，「傳統冰箱在整理和清潔都要花上很多時間精力，不良的收納甚至會影響到冰箱節能的問題」。

▲SHARP左右開除菌冰箱。（圖／記者黃稜涵攝）

▲Peggys指出，傳統冰箱容易遇到藏污納垢、不易清潔、高耗能等問題。

想要解決傳統冰箱的問題，其實只需要擁有一台更人性化的冰箱！Peggys向大家推薦「SHARP左右開除菌冰箱」，這是一款可以左開右開的冰箱，使用上非常方便，也不用擔心冰箱門會撞到牆壁或其他物品，還可以根據放置食物的位置和頻率，來決定哪邊開比較方便，也相當省電，例如要拿左邊門邊的調味料，只要開小小的縫就能拿取，不用把整個門打開，另外，購買冰箱時也不用擔心因為居家格局要增加改門的費用。

▲SHARP左右開除菌冰箱。（圖／記者黃稜涵攝）

▲▼Peggys向大家推薦「SHARP左右開除菌冰箱」，這是一款可以左開右開的冰箱，使用上非常方便。

▲SHARP左右開除菌冰箱。（圖／記者黃稜涵攝）

大家最想學的「冰箱收納整理」小撇步，Peggys透露有3大定律，第一「系統化分類」，「SHARP左右開除菌冰箱」有自動除菌離子水潤冰鮮室，用潔淨的空氣，保持食物鮮度，上層可以擺放一些比較容易發酵或是壞掉的生鮮食品，冷風不直吹，間接冷卻更新鮮，像是冰進去的生魚片會完好如初，而下層微凍保鮮，可以擺放便當或是常備菜，因為新鮮蔬果可保鮮一週！

▲SHARP左右開除菌冰箱。（圖／記者黃稜涵攝）

▲「SHARP左右開除菌冰箱」有自動除菌離子水潤冰鮮室，用潔淨的空氣，保持食物鮮度。

第二「邏輯化定位」，Peggys建議可以運用可愛的小標籤，記錄食材的名稱和日期，小標籤可以吸在冰箱外，讓你從外觀就能知道裡面還有哪些食材；第三「便利化取放」，Peggys表示，「SHARP左右開除菌冰箱」有附贈收納托盤，收納托盤可以輕易拉取，無論是要拿最前面或是最裡面的東西都沒問題，利用多功能托盤來改善使用習慣。

▲SHARP左右開除菌冰箱。（圖／記者黃稜涵攝）

▲善用分類和標籤，讓你從外觀就能知道裡面還有哪些食材。

Peggys也提醒大家，收納食材時有一個「大地雷」，不要用「塑膠袋」把食材給包起來，因為把食材包在裡面，就會不知道它長什麼樣子，Peggys教大家一個口訣「能立放就不要倒放」，把食材放進冰箱時盡量都立著放，這樣可以使用更多空間，而且能更快速地拿到需要的食材。

▲SHARP左右開除菌冰箱。（圖／記者黃稜涵攝）

▲用「塑膠袋」收納食材是「大地雷」，你會忘記裡面到底裝了什麼東西。

▲SHARP左右開除菌冰箱。（圖／記者黃稜涵攝）

▲Peggys教大家口訣「能立放就不要倒放」，這樣可以使用更多空間。

另外，針對冰箱內「大型物品」收納，Peggys表示，大家最困擾的應該就是大小不一的食材了，像是湯鍋或大西瓜這種體積很大的食材，一般冰箱都要分裝後才能放入，但這台SHARP左右開任意門除菌冰箱的折疊式托盤設計，讓你可以能自由調整層架，鬆鬆把湯鍋或大型食材冰到冰箱裡。

▲SHARP左右開除菌冰箱。（圖／記者黃稜涵攝）

▲SHARP左右開任意門除菌冰箱的折疊式托盤設計，讓你可以能自由調整層架。

而「冰箱清潔」常常讓人很頭痛，Peggys指出，很多民眾都沒有定期清潔冰箱的習慣，冰箱內的細菌非常多，如果都沒有好好清潔，小心把髒東西吃下肚，造成食安問題，建議每個月清一次，最久也該每一季清潔一次，蔬果室是我們平常最難清潔的區域，平時買完青菜水果後，上面沾附的土壤或菜屑掉落後，非常難清理，但這台冰箱有個非常好用的小設計，就是這個抗菌清潔托盤，只要使用乾淨的布間單擦拭，就可以把髒東西集中到托盤上，再將托盤取出就可以了。Peggys表示，除了冰箱裡面的內部空間，可以做到清潔之外，大家也不要忽略「製冰機」的清潔部分，尤其是裡面的管線，SHARP這台冰箱很特別的是只要一鍵就能清潔冰箱管線，這樣在使用冰塊時就能安心。

▲SHARP左右開除菌冰箱。（圖／記者黃稜涵攝）

▲▼除了冰箱清潔之外，也不要忽略「製冰機」的清潔，SHARP左右開任意門除菌冰箱有一鍵就能清潔冰箱管線的功能。

▲SHARP左右開除菌冰箱。（圖／記者黃稜涵攝）

SHARP產品經理Sharon進一步指出，「SHARP左右開除菌冰箱」很厲害的就是它有夏普獨家的PCI自動除菌離子技術，它會主動的釋放大量正負離子，保持內部潔淨保持冰箱內的環境清潔和衛生，除菌同時保鮮，吃起來也更安心，同時也會根據冰箱開關頻率、廚房溫度等自動控制分析，特別在冰箱關門後，立即釋出大量自動除菌離子，保持內部潔淨。

▲SHARP左右開除菌冰箱。（圖／記者黃稜涵攝）

▲▼SHARP產品經理Sharon指出，「SHARP左右開除菌冰箱」有夏普獨家PCI自動除菌離子技術，達到除菌、除味、保鮮三大功效。

▲SHARP左右開除菌冰箱。（圖／記者黃稜涵攝）

V仔好奇發問「擁有這麼多厲害的技術會不會很耗電？」，Sharon表示，現在台灣人的首選都是一級能源效率，這台「SHARP左右開除菌冰箱」除了一級能源效率之外，還有「獨家的J-TECH日本變頻技術與AI節電智慧感知技術」，裝置多達25種控制的一個技術，可以判斷使用者冰箱使用習慣，自動調整最佳節能模式，讓壓縮機轉更穩定順暢，以降低電力消耗，節省電費支出負擔」。

▲SHARP左右開除菌冰箱。（圖／記者黃稜涵攝）

▲▼「SHARP左右開除菌冰箱」能判斷使用者冰箱使用習慣，自動調整最佳節能模式，節省電費支出負擔。

▲SHARP左右開除菌冰箱。（圖／記者黃稜涵攝）

「SHARP左右開除菌冰箱」是一款非常漂亮又功能強大的冰箱，現在政府正在推出「節能補助計畫」，只要你換購或新購「SHARP左右開除菌冰箱」，就可以享受最高 5000元的補助金額，如果你也想要擁有一款這樣的冰箱，那麼現在就是最好的時機。政府的補助計畫限時限量，錯過就沒了，現在快來體驗一下「SHARP 任意門除菌冰箱」帶給你的驚喜和便利吧。

▼現在換購或新購「SHARP左右開除菌冰箱」，最高可享 5000元的政府節能補助金。

▲SHARP左右開除菌冰箱。（圖／記者黃稜涵攝）

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