吸引青農返鄉！花蓮縣府農會持續關注慈大小農輔導工作坊

▲▼慈大USR辦理小農輔導工作坊協助加灣部落休耕農地復耕，鼓勵青農返鄉。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟大學USR教學研究中心與慈濟基金會合作，於今年開始於花蓮加灣部落進行休耕農地復耕計畫，日前在景美村辦理「加灣部落農地復耕-小農輔導工作坊」，邀請慈濟基金會及慈濟科技大學專業師資共同參與，未來可提供農業技術、知識培力，協助部落建立可持續農業模式，並鼓勵青年參與，創造部落產業。

自2011年起，慈濟基金會在花蓮部落推動友善農業，如印加果種植，並在豐濱、萬榮等地成立雜糧產銷班等。慈濟基金會慈善志業發展處呂芳川主任表示，結合慈善和教育的資源推動「慈善農業」，透過改善農民經濟，促進休耕地復耕，鼓勵青農回鄉。

當天工作坊包括有食物森林，農產品加工，社群如何行銷等課程。慈大USR實踐計畫主持人暨通識中心主任江允智提到，慈濟大學這幾年推動「大學社會責任實踐計畫」，陪伴及教導花蓮農民投入友善農業，透過計畫重新形塑生產跟消費端的關係，讓友善環境的小農能夠被社會大眾看見，除推廣小農的產品，亦能增加其他的附加價值。

如何兼顧經濟與部落原有的生態和文化呢？慈大USR實踐計畫協同主持人邱奕儒教授針對休耕農地提出「食物森林」現代農地規劃新思維，「食物森林」不僅友善環境、提高生物多樣性，還能保有太魯閣族傳統文化，亦成為氣候變遷下糧食安全的解方。

慈科大劉威忠助理教授、陳皇曄助理教授、郭又銘副教授與慈大學傳播學系孫維三主任，給予農產加工到行銷的專業建議，一系列的小農輔導課程，一條龍式地解決地主從復耕到銷售可能面對的問題。為了提升農產業未來的附加價值，江允智主任亦特別提到在全球氣候行動下，農產業的新契機，透過「小農種碳」連結農民及企業，協助各界實踐社會責任。

工作坊參與者除加灣部落數位休耕地主及社區協會成員外，包括花蓮縣府、秀林鄉公所及新秀農會等也非常關心，並參與出席工作坊。目前加灣部落休耕地多數是因為原有農民退休，或是上一代留下來的農地因青年外出工作，而沒有人繼續耕作。

退休護理師戴清美已經回到部落兩年了，她表示希望在行有餘力時，復耕家族土地，延續農地生機，並透過種植傳統作物能傳達族群文化，但她對農業知識一竅不通，所以非常感謝慈濟大學USR計畫團隊積極到部落勘查在地休耕地，了解地主們的需求，讓她可以學習如何種植以及行銷農作物。

慈濟大學USR教學研究中心「小農輔導工作坊」計畫，媒合慈濟基金會及慈濟科大的專業資源，相信透過慈濟志業體的協助，及師生的投入，讓農地能持續創造價值，藉此帶動部落產業發展，讓老人能安居，年輕人願意留下來。