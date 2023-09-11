2023 Panasonic台北城市路跑　近萬人凱道同樂、為美好生活而跑

▲2023台北城市路跑賽凱道開跑，近萬人與Panasonic一起跑出美好生活。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

2023 Panasonic 台北城市路跑賽週日(9/10)上午在凱達格蘭大道鳴槍起跑，連續三年冠名贊助賽事的Panasonic，再度祭出超豐富獎品，並請來賴可、心璇、丹丹、奶昔四位活力滿滿的啦啦隊女孩助陣，為跑者應援打氣，活動吸引近萬人熱血參與，堪稱最大規模「開學跑」，也宣告下半年路跑賽季全面展開。

▲台北市體育局副局長蔡培林(左5)與Panasonic集團總經理黃政成(右5)帶頭鳴槍。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

台北市體育局副局長蔡培林現身力挺：「9月份是我們下半年大型賽事的起跑，很高興跟大家一起來同樂，享受我們台北城市路跑的樂趣。」Panasonic集團總經理黃政成致詞表示：「希望能藉由路跑活動，讓大家跑得開心、盡情享受台北街道風景，一起跑出美好的健康、美好的生活」。兩人更親自下場帶頭為美好生活跑起來。

▲2023 Panasonic 台北城市路跑賽在總統府前凱道開跑。

▲▼啦啦隊女孩賴可、心璇、丹丹、奶昔為跑者應援打氣。

Panasonic發揮企業綠色影響力，號召大家從自己的身體開始，透過路跑關注身心，讓健康永續。Panasonic集團總經理黃政成進一步指出：「Panasonic持續以優質節能的產品，來協助台灣更加地邁向低碳化的社會，想藉用今天的路跑活動，帶領大家跑向健康生活。未來也將持續與台灣社會共同面對快速變化及競爭激烈的環境，從家用商材到商用領域，提供環保、節能、舒適便利、安心安全的全方位解決方案，以先進技術創造更美好的生活體驗。」

▲▼黃華凡、張芷瑄分別奪下男女組冠軍，抱回Panasonic頂級家電。

賽事分為3K休閒組和12.5K競賽組，12.5K男、女組總成績前10名能抱走Panasonic頂級家電，其中冠軍獎品是Panasonic 55吋4K LED智慧顯示器和SEIKO Prospex SPEEDTIMER 太陽能計時手錶。來自國立體大的黃華凡，最終以39分44秒佳績稱王；女子組則由去年冠軍張芷瑄以45分37秒成功衛冕封后。

▲▼Panasonic展示區設有4大闖卡與跑者同樂。

跑者完賽後，還能到Panasonic展示區參加闖關活動，4大關卡挑戰成功可以再拿好禮。2023台北城市路跑賽現場更設置賽衣跑鞋回收站，希望在推動全民運動之餘，也邀請民眾一同響應環境永續，以實際行動為地球盡一份心力。