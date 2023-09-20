咖啡廳開幕「0客人」！18歲少年創業心碎　靠一則TikTok爆紅忙翻

▲ 咖啡廳開幕當天無人問津，奧斯華十分難過。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲一名少年18歲創業，今年7月開了屬於自己的咖啡廳，沒想到開幕當天竟沒有任何客人光顧，無奈上傳影片到網路上，表情難掩沮喪，未料這支不到20秒的影片很快就改變他的命運。

根據《鏡報》，來自南澳阿得雷德的18歲少年奧斯華（Tom Oswald）今年7月剛畢業就開了一家咖啡廳，取名為Homeboy，儘管他清楚追夢不容易，但開幕當天完全無人問津，還是令他感到難過。

奧斯華在TikTok上介紹，Homeboy是一家咖啡廳兼藝術小店，除了咖啡與餅乾、可頌等烘焙點心以外，也擺放等待買家的畫作等藝術品，但7月13日他上傳影片寫道，「開了一家咖啡廳，但沒有任何人來」，「還在等待客人」，畫面中他一個人在空蕩蕩的店裡，神情與舉動顯得十分灰心。

然而，這段僅19秒的影片意外瘋傳，至今累積逾130萬次觀看。大批網友留言捧場，「藝術與咖啡？我的最愛」、「太令人難過了，所以請告訴我在哪裡，我才能去光顧」、「我在阿得雷德！這星期會去的」、「30分鐘後到」、「周末見」、「我正在看機票，只為了支持他的咖啡廳」。

經過多家外媒報導，這家咖啡廳不僅在網路上爆紅，附近居民也紛紛前往支持。奧斯華日前在TikTok更新近況寫下，「這輩子最瘋狂的一周」，「最忙的一周，感謝所有來支持的人」，新增的三明治菜單也廣受好評。許多人都為他加油，「我周六早上和朋友一起去，咖啡太棒了」、「咖啡棒極了，服務A+，我會再來的」。