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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜3因素民調攀升　訪美回台直取南高屏

圖、文／CTWANT

國民黨總統參選人侯友宜民調持續回升，藍營內部分析民調回溫原因有三，包括提出有感政見、參選人的人格特質感動選民，以及其他在野參選人沒有亮眼表現，皆凸顯國民黨人選的相對優勢；據國民黨操盤人士指出，侯友宜陣營目前已將戰線成功往中南部推進，等訪美行程結束後，將直入深綠的台南、高雄和屏東等地，爭取選民支持。 

國民黨總統參選人侯友宜提出有感政見，包括80歲以上無需巴氏量表即可請外籍看護，以及65歲以上長者排富後享全額健保費免費等，正面效益已顯現。（圖／周志龍攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜提出有感政見，包括80歲以上無需巴氏量表即可請外籍看護，以及65歲以上長者排富後享全額健保費免費等，正面效益已顯現。（圖／CTWANT提供，下同）

根據《美麗島電子報》9月10日公布的第35波「三腳督」民調顯示，民進黨總統參選人賴清德雖以39.7%支持率持續領先，但侯友宜民調也上升至20.2%支持度，並穩定領先民眾黨總統參選人柯文哲。另外，《ETtoday新聞雲》9月11日公布的民調支持度，則依序為賴清德36.5％、侯友宜29.5％、柯文哲22.9％；比較8月底調查結果，侯支持度明顯提升5.3％，賴、柯分別下滑1.1％與1.4％。

多份藍營內參民調皆指出，侯友宜支持度確實回穩「老二」，並從8月開始穩定領先柯文哲。有國民黨輔選幕僚觀察，「侯友宜講話的自信明顯回來了，國政準備充裕、民調回升，讓侯團隊散發跟去年拚市長連任時一樣的高昂鬥志，過往侯談話常被笑稱『侯侯GPT』，現在也沒人提及了。」

對於民調上升，藍營陣營人士自評，可歸因於兩個自身因素、一個外部因素。其一自身因素是侯友宜了解民眾社會實際所需，提出接地氣政見，包括80歲以上無需巴氏量表即可請外籍看護、成立百億元癌症基金、老農津貼不低於8千元，以及針對全國65歲以上長者，排富後享全額健保費免費等政見，都深刻打動民心。

其二讓侯民調上升的因素，在於搭配有感政見，侯友宜勤於下鄉開拓中南部選票有成。侯競辦執行長金溥聰曾評價，侯友宜是現階段國民黨人中，最能開拓中南部選票的一號人物；前高雄市長韓國瑜今年7月底時，也親授侯「做自己」心法。如今，侯友宜親民、鄉土的人格特質大爆發，下鄉搏感情讓南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善和嘉義市長黃敏惠等人都讚不絕口，賣力相挺盼衝高選票。

針對外部因素，有國民黨輔選幹部指出，最近綠營狂打柯文哲，可能會造成部分負面影響，郭台銘除了發表副手賴佩霞造成一兩天轟動，但整體也是沒亮眼表現。相對上，侯友宜言之有物、勤跑基層，在陸空戰區皆穩住陣腳，因此民調就回升。

 國民黨總統參選人侯友宜近兩個月下鄉搏感情，民調明顯回升，印證前高雄市長韓國瑜今年7月底要侯「做自己」，是正確選戰方向。（圖／宋岱融攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜近兩個月下鄉搏感情，民調明顯回升，印證前高雄市長韓國瑜今年7月底要侯「做自己」，是正確選戰方向。

有另一位中部藍營人士預言，從郭台銘的行程安排來看，根本走不出一條有系統的組織路線，未來會自然被邊緣化，但比較奇怪的是柯文哲除了遭遇綠營狂轟外，本身這段時間沒什麼亮眼表現，例如柯是醫生，其政見記者會沒有迴響，頗令人意外。他說，柯文哲應該有感受到支持度明顯下滑，才會喊話綠營名嘴多注意侯友宜，也算是另類「求饒」。

有一藍營人士打趣地說，侯友宜最近不斷在政見上出招得分的戰術，就像日本戰國時代著名的「桶狹間之戰」，織田信長的小部隊利用快速奇襲打得金川義元的大軍團措手不及，同樣面對兵強馬壯的賴清德軍團，侯友宜部隊小卻出政見奇招，讓對手只能認輸跟進。他說，賴清德9月6日首場「國家希望工程」發表會，集結3大智庫、200多位產官學者秀「肌肉」，但結束後社會一絲迴響都沒有，反而侯友宜每場政見記者都逼得民進黨政府有所回應，這局誰勝誰負很明顯了。

只是侯友宜陣營目前雖已將戰線成功推進到中彰投雲嘉等地區，面對深綠的南高屏，該如何應對？一位藍營操盤手不諱言地說，選舉有正面論述政見，也會有負面攻擊，民進黨在台南的弊案會是大破口，國民黨會努力揭露，讓民眾了解綠營執政弊端，目前先力求侯訪美不失分，回台會有一輪新的進攻。

有光電業者近年投資百億元計畫在台南市七股興建光電場，但台南地檢署卻發現業者取得土地過程疑涉不法，相關案件恐成未來綠營在南部選戰破口。（圖／報系資料照）

▲有光電業者近年投資百億元計畫在台南市七股興建光電場，但台南地檢署卻發現業者取得土地過程疑涉不法，相關案件恐成未來綠營在南部選戰破口。

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