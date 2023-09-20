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「米砂前男友」網紅誘姦少女！　騙財色黑歷史曝光

▲▼【網紅誘姦少女3】曾被前女友米砂踢爆騙財色　茶A渣男黑歷史曝光。（圖／鏡週刊報導）

▲新北地院依妨害性自主等罪，判茶A應執行4年有期徒刑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

網紅「茶A」誘拐13歲少女性交易，一人分飾兩角開價4萬6千元，完事後卻只給1千元打發，被害少女報警後，警察又從「茶A」手機查出，他就和朋友密謀販賣未成年裸照牟利，並誘拐另一名13歲少女拍裸照。新北地院依妨害性自主等罪，判他應執行有期徒刑4年。

本刊調查，茶A五官深邃、外型俊俏，在cosplay（扮裝）圈闖出名聲後，2016年開始經營YouTube，並和搭擋組成團體「sorryboner」經營頻道，累積2萬名粉絲。

▲▼【網紅誘姦少女3】曾被前女友米砂踢爆騙財色　茶A渣男黑歷史曝光。（圖／鏡週刊報導）

▲從扮裝圈走紅的茶A（右）曾和團體成員赤井（左）辦過粉絲應援會。

2017年茶A與搭檔決定搬到適合拍攝影片的房子居住，此時網紅米砂表示願意分租，於是3人合租，茶A當時的女友得知後為此爭吵，但考量米砂那時也有穩定交往的男友，後來妥協，容許2男1女共住一個屋簷下。

沒想到米砂在2018年初對茶A作出毀滅式爆料，稱他隱瞞復合前女友的事實，和她在同居處天天發生關係長達2週，同時翻拍茶A與友人對話紀錄PO網，痛批他是渣男、騙財騙色、給人包養；茶A則否認曾與米砂交往，並對她提起民事與刑事告訴，法院後依妨害祕密罪判米砂拘役40日、賠償6萬1千元，但茶A也因捲入爭議致使人氣下滑，頻道幾乎停止更新。

▲▼【網紅誘姦少女3】曾被前女友米砂踢爆騙財色　茶A渣男黑歷史曝光。（圖／鏡週刊報導）

▲茶A涉嫌誘騙未成年少女在MyFans網站賣裸照賺錢。

爆發爭議當時，米砂還在文中提到，曾發現茶A在「調情未成年」，茶A則坦承對未成年少女有興趣，希望她能協助管理其私生活，她為了幫助茶A「戒癢」而控制他的通訊軟體，讓他不能再藉網路搭訕未成年少女。

米砂後來無意間聽見茶A和前女友甜蜜通話，這才發現茶A和前女友僅短暫分手一週就復合，她因此決定終止這段荒唐關係，不料茶A又與前女友分手，再次和她展開交往，但劈腿成性的他，仍與前女友藕斷絲連，忍無可忍的米砂因而在臉書揭露這段過程。

▲▼【網紅誘姦少女3】曾被前女友米砂踢爆騙財色　茶A渣男黑歷史曝光。（圖／鏡週刊報導）

▲網紅米砂（圖）曾因偷拍前男友茶A的手機對話紀錄，遭判刑。

米砂原以cosplay出道，後來轉戰YouTube圈，接著進軍成人電影行業，擔任監製，目前成立公司經營新事業。她情史精彩，曾與藝人孫安佐、排球選手李興國交往，最終情定臨時演員許緯伸，兩人已完婚。

至於曾和米砂爆發感情糾葛的茶A，沒想到在斷開米後，行徑越來越誇張，還因與未成年性交易，涉及妨害性自主的刑事責任，遭司法重判。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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