百億逃亡大亨「小30歲女友」身分起底　最新下落曝光

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百億逃亡大亨朱國榮「小30歲女友」身分起底　最新下落曝光

▲▼【獨家】【朱國榮逃亡內幕】嫩妹新女友行蹤曝光　9月7日帶幼兒離台。（圖／鏡週刊提供）

▲國寶集團總裁朱國榮潛逃，她的新女友行蹤曝光。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

本刊昨（19日）報導身價百億元的國寶集團朱國榮搭豪華遊艇逃亡，刑事局隨即啟動專案查緝，並清查相關人行蹤與出境記錄，發現9月7日朱國榮最後一次至警局報到當天，他的女友「宣宣」即帶著2人剛滿月的兒子搭機至香港，知情人士指出，宣宣應已赴菲律賓與朱國榮一家三口海外會合，知情人士指出，宣宣姓陳，今年31歲，她除了年輕貌美，因會講朱國榮老家的廣東話，深得朱國榮的心。

官司纏身的朱國榮今年3月及4月才因炒作集團旗下龍邦股票，以及涉台灣人壽保險（台壽保）的內線交易案，分別遭高等法院判刑8年及16年，近日盛傳最高法院即將判決定讞，面臨牢獄之災的朱國榮不顧女友剛為自己生下小兒子，剛辦完滿月酒，上週五驚爆棄保潛逃，若未歸案，台壽保內線交易案的4億元交保金及松崗炒股案的1億元交保金將被沒收。

朱國榮9月7日最後一次至派出報到後就人間蒸發，他的親信告訴本刊：「朱總裁不會回來了！」其實朱國榮逃亡早有計畫，有目擊者8月間多次看到朱國榮現身北部遊艇港一艘豪華遊艇上，知情人士透露，朱國榮是從該處搭乘豪華遊艇出海，偷渡至菲律賓。

台灣高等法院上週接獲警方回報，官司纏身的國寶集團總裁朱國榮，已多日未依法院裁定赴派出所報到，法官於是傳喚朱國榮9月14日出庭，但僅他的2位律師到場，並向法官表示已聯絡不上朱，法官已發出拘票。

朱國榮是在2016年以4億元交保停押後，被法官命令每日晚間7時至住處附近的台北市三張犁派出所報到，限制出境與出海，但今年9月7日他提早在下午3點報到後，隨即不知去向。

由於朱國榮被限制出境出海還是能逃亡，去年司法院與法務部共同委託臺灣高等檢察署建置「科技設備監控中心」也因此在司法界被提出討論，這中心是讓司法單位可利用電子手環或腳環等監控設備防止被告逃亡，由值班人員24小時全天候監控被告行蹤，一旦被告靠近海邊或機場有逃亡的舉動，監控人員可立即回報，並由司法單位拘提，此方案已由當時的司法院秘書長林輝煌與法務部長蔡清祥共同主持揭牌儀式，但朱國榮並未被要求戴電子監控設備，至今去向不明。

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