民眾黨出手了！高虹安涉貪遭起訴　「無罪前」暫停黨權

▲新竹市長高虹安因在立委任涉嫌詐領助理費，昨（18日）經民眾黨中央評議委員決議暫停黨權。（鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

民眾黨籍新竹市長高虹安在立委任內遭控涉嫌詐領助理費，日前遭檢方以貪污治罪條例起訴。本刊掌握，民眾黨中央評議委員會昨（18日）開會決議，對高虹安祭出暫停黨權處分，在判決確定無罪以前，都不得聲請恢復黨權。

本刊掌握，高虹安遭起訴後，民眾黨即有中評會委員要求啟動調查並處理，昨天下午中評會開會，經討論後，決定依黨內《廉政準則》第2條及第6條的規定，認定高虹安違反黨內廉政紀律，對她作出暫停黨權處分。

根據民眾黨《廉政準則》第2條第2款，所謂違反廉政紀律，包括「涉犯貪污治罪條例」等行為，而該準則第6條則規定：「黨員有第2條第1款至第3款之情形而經檢察機關起訴者，應予暫停黨權以上之處分。」

另根據該準則規定，高虹安的黨權必須等到「判決確定無罪後」，才能向中評會聲請恢復黨權。

高虹安經停權後，根據民眾黨《廉政準則》，只要經法院一審判決有罪，「應予開除黨籍」，且「執行徒刑期間不得回復黨籍」。







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