網紅誘姦少女！一人扮兩角「惡劣騙砲」　4萬6完事1千打發

▲茶A和13歲少女約在新北市板橋捷運亞東醫院站後，將少女帶到附近的「甜蜜蜜HOTEL」進行性交易。 （圖／鏡週刊提供，下圖）

圖、文／鏡週刊

網紅「茶A」（本名：山海）扮老鴇「阿姨」，上網亂槍打鳥，開價1次4萬6千元誘拐少女性交易，1名13歲少女誤信上當，茶A再變身嫖客赴約，更可惡的是，完事後他竟只付1千元，並佯稱餘款都給了老鴇阿姨，便拍拍屁股走人，事後老鴇帳號也消失，少女驚覺被騙報警。

▲茶A以4萬6千元代價，誘騙13歲少女性交易，還要求對方穿著學校制服赴約，完事後卻只給1千元，騙說餘款早已給老鴇「阿姨」。

全案能被揭發，有賴被害少女勇敢出面。去年被害少女在家長陪同下怯生生走進板橋警分局，她體型嬌小、稚氣未脫，甫從國小畢業，自訴被一名暱稱「阿姨」的女網友以4萬6000元代價利誘性交易，但她赴約完事後，嫖客只丟給她1000元就走人，她回頭要向接頭的阿姨索討其餘報酬，才發現阿姨的帳號已消失。

警方獲報後，根據少女對話紀錄、旅館監視畫面、聯絡訊息等資料，鎖定嫌犯身分，循線拘提到案，發現嫌犯不僅是嫖客，還是媒介少女性交易的網友「阿姨」，而且就是曾在YouTube以「茶A」名號發表影片的網路創作者，他曾與網紅「米砂」有感情糾紛，近年已淡出YouTube圈。

▲茶A先前曾和朋友組成YouTuber團體「SorryBoner」，之後因成員翻臉而解散。

據警方調查，茶A一人分飾兩角，先是裝成女生設立暱稱「阿姨」的臉書帳號，接著四處私訊未成年少女，打探對方是否願意「陪哥哥休息、聊天、旅店玩」，發現少女有意願後，隨即加碼向少女表示「性交易一次可拿4萬6000元」，說服少女赴約，自己再以嫖客身分登場和少女嘿咻，但最後只付1000元就落跑。

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