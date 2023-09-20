陸UNIQLO員工爆掐女客脖子！　「結局反轉」業者避不道歉

▲2名工作人員硬掐女客脖子，發現抓錯烏龍連一句道歉也沒有。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

日本跨國連鎖服飾品牌UNIQLO，近日在中國大陸的分店工作人員行為不當引起爭議，由於懷疑一名女顧客未結帳，工作人員竟然野蠻掐頸將她拖回櫃台，結果發現女顧客確實結帳了還有單據為憑，事後竟避不道歉，導致微博網友群起怒批，業者至今回應仍冷官腔冷淡。

綜合陸媒報導，女顧客家人18日上傳該段在青海省西寧市UNIQLO分店的影片，引起微博網友關注。畫面中一名女子掩面哭泣，還被多名工作人員包圍，因為他們懷疑女子未結帳就帶著商品要離開。

2名工作人員不顧女子解釋，硬是掐住她的脖子將她拖回收銀台，然而在經過查詢後，確認女子的商品確實已經買過單，也有購物收據，但2名涉世的工作人員事後卻沒有任何表示，也未道歉。

陸媒致電該分店採訪，工作人員僅表示「之後會有工作人員專門對接此事」，隨即掛斷電話。至於該分店所在的萬達廣場西寧海湖店，商場人員則回應，已關注到有此一情事，正在調查，「此事可能存在誤會」。

工作人員暴力野蠻的手段加上事後店家的冷處理，至今未有一句道歉，導致微博網友紛紛痛罵，「這個世界到底怎麼了」、「商店的員工不應該這樣侮辱人」、「報警啊」、「再也不去優衣褲」。