百萬YTR重現「江戶時代的壽司」　飯量嚇壞他：血糖值爆增

▲壽司是日本的飲食代表文化之一。（圖／達志／示意圖）
記者周偉承／綜合報導
大多數熱愛日本文化包括飲食文化的台灣人，對「壽司」這道料理相信一定都不陌生，據說壽司的歷史可以追溯到2000年前，壽司的調理方式隨著時間也不斷改變，如今變成我們熟悉的模樣，一位料理系YTR日前嘗試重現了「日本江戶時代」時的壽司，沒想到份量嚇壞他，驚呼「血糖值爆增」！
由於經常在網路上看到有人討論江戶時代的壽司，料理擔當的百萬級YouTuber「Genの炊事場 SUIJIBA」便調查了各種文獻，並照著當時留下來的資料盡量還原當時壽司的調理方式與模樣，沒想到米飯的份量非常驚人，當時的一貫壽司幾乎快像是如今的飯糰一樣大顆，一般人可能吃一兩貫就飽了。
ネットでわりと目にする江戸時代の寿司をなるべく当時の文献通りに作って食べてみた。
結果は血糖値上がりすぎてマックよりも早い速度で気絶。
明らかに現代人が消化できる米の量ではない。
江戸の都市部の人間は１日に4〜5合近く米を食べていた記録もあるから、米だけ見れば力士なみの食生活です。 pic.twitter.com/MOfXW0tuAe— Gen (@GensEssay) September 12, 2023[廣告]請繼續往下閱讀...
▲每一顆都像是飯糰一樣。
Gen表示，吃完這些壽司讓他血糖值迅速上升，比麥當勞更快讓他飽到不行，搞笑提到「這飯量明顯不是現代人可以消化的」，另外，根據紀錄，江戶時代的都市人據說每人一天會吃掉4到5杯的米，只看米的份量可能會誤以為是相撲力士在吃的。相關文獻除了記載料理方式外，也記錄著當時壽司的價格，有趣的是，由於當時的雞蛋非常貴重，所以雞蛋壽司捲的價格是一般壽司的二到四倍。
根據日本學者的研究，壽司歷史可追溯至2000年前日本開始發展種植水稻的時期，壽司的雛形出現於彌生時代，當時的人發明了將魚加鹽後，放在米飯中發酵的做法，也就是現在的「熟壽司」，當時米飯作為發酵用材料而不食用，是到了室町時代才開始食用發酵過的米飯，到了江戶時代時，醋漸漸取代發酵米飯的功用，而壽司直到近代則成為了日本料理文化的代表之一。
▼Gen也將江戶時期的壽司製作過程拍成影片。（影片／取自YouTube／Genの炊事場 SUIJIBA，如遭刪除請見諒。）
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