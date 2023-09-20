百萬YTR重現「江戶時代的壽司」　飯量嚇壞他：血糖值爆增



▲壽司是日本的飲食代表文化之一。（圖／達志／示意圖）

記者周偉承／綜合報導

大多數熱愛日本文化包括飲食文化的台灣人，對「壽司」這道料理相信一定都不陌生，據說壽司的歷史可以追溯到2000年前，壽司的調理方式隨著時間也不斷改變，如今變成我們熟悉的模樣，一位料理系YTR日前嘗試重現了「日本江戶時代」時的壽司，沒想到份量嚇壞他，驚呼「血糖值爆增」！

由於經常在網路上看到有人討論江戶時代的壽司，料理擔當的百萬級YouTuber「Genの炊事場 SUIJIBA」便調查了各種文獻，並照著當時留下來的資料盡量還原當時壽司的調理方式與模樣，沒想到米飯的份量非常驚人，當時的一貫壽司幾乎快像是如今的飯糰一樣大顆，一般人可能吃一兩貫就飽了。

▲每一顆都像是飯糰一樣。

Gen表示，吃完這些壽司讓他血糖值迅速上升，比麥當勞更快讓他飽到不行，搞笑提到「這飯量明顯不是現代人可以消化的」，另外，根據紀錄，江戶時代的都市人據說每人一天會吃掉4到5杯的米，只看米的份量可能會誤以為是相撲力士在吃的。相關文獻除了記載料理方式外，也記錄著當時壽司的價格，有趣的是，由於當時的雞蛋非常貴重，所以雞蛋壽司捲的價格是一般壽司的二到四倍。



根據日本學者的研究，壽司歷史可追溯至2000年前日本開始發展種植水稻的時期，壽司的雛形出現於彌生時代，當時的人發明了將魚加鹽後，放在米飯中發酵的做法，也就是現在的「熟壽司」，當時米飯作為發酵用材料而不食用，是到了室町時代才開始食用發酵過的米飯，到了江戶時代時，醋漸漸取代發酵米飯的功用，而壽司直到近代則成為了日本料理文化的代表之一。

▼Gen也將江戶時期的壽司製作過程拍成影片。（影片／取自YouTube／Genの炊事場 SUIJIBA，如遭刪除請見諒。）







