粉嫩直播間超吸睛！YouTube Festival實體展覽登場

▲YouTube Festival。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

YouTube 在台灣邁入第 16 年，首次舉辦開放大眾報名參觀的實體互動展覽「2023 YouTube Festival 年度盛典」，向大家介紹 YouTube 持續推出多元影音格式、創作工具，並支援更多裝置。而這次的實體展覽，除了介紹YouTube相關內容外，也推出粉嫩的直播情境區，假日也能順便逛逛拍美照。

YouTube 官方表示，從 9 月 16 日到 24 日舉辦實體的互動展覽，帶領大家認識平台多元的角色，讓參訪者實際體驗創作者將創意化為現實的過程、感受觀眾的視角，以及認識品牌透過影音成功行銷的案例。

▲YouTube Festival。（圖／記者陳俐穎攝）

▲YouTube Festival。（圖／記者陳俐穎攝）

實際走進展覽，一開始會播放YouTube相關介紹影片，讓觀眾了解YouTube相關資訊與行銷方案。

除此之外，後方就是自由體驗區，官方也設計了粉嫩的直播布景，讓來的觀眾也可以體驗直播主的感覺，一旁也有可愛道具能拍美照，此外互動區域的「聊天室」也能輸入自己的名字，享受跟觀眾互動的感覺。

▲YouTube Festival。（圖／記者陳俐穎攝）

▲現場互動環節。（圖／記者陳俐穎攝）

除此之外，最後也有互動跳舞機環節，可以隨著螢幕上的指示舞動，有三首歌可以選擇，都是目前短影片盛行的曲目，體驗日常拍攝短影音的感覺，結束後也能下載剛剛拍攝的影片回家留念。