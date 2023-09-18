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出軌男回家抓包「妻子在家偷吃」！抓猴一舉動讓他下場慘了

▲▼出軌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張男回家以後，發現有名陌生男子躲在窗台，氣得開啟手機錄影、報警，還拉下鐵門控制妻子、陌生男離去，結果因此被判拘役20天。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名張姓男子過去曾在外偷腥，被簡姓妻子抓到以後，曾經提起強制罪的訴訟。張男2022年間回家時，發現妻子神情有異，也抓到了對方出軌，沒想到一個關門的舉動，也因此挨告妨害自由，最後慘被判拘役20天。

根據判決書內容，張男2022年間回家時，發現住處的鐵門深鎖，妻子也沒有出門，於是感到懷疑，是不是對方瞞著他偷吃，於是透過隔壁鄰居的陽台爬回家中，開啟手機錄影蒐證。

張男開口質疑妻子「藏人」，卻反被酸「自己在外面找小三，你還要疑神疑鬼是不是」，氣得開始在屋內搜證，沒想到竟真的在臥室的窗台上發現了陌生林姓男子。

張男當時拿手機拍下了全程，氣得告知「我都看到了，馬上報警」，並且真的撥通了報案電話。後來簡姓妻子發現事情不對勁，於是將林姓男子帶下樓，準備開車離去，雙方進而發生爭執。

張男眼見妻子要開車帶人離開，連忙使用車庫的鐵捲門開關，並且徒手拉扯鐵捲門，阻止2人的離去，卻因此被妻子控告妨害自由。台中地院審理後，依照妨害自由罪，判張男拘役20天。張男對此不服，提起上訴，不過受到台中高分院駁回，全案確定。

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