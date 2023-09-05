太魯閣事故車廂再勘驗　又搜出1片人骨碎片、1顆牙齒

文／中央社

桃園地檢署4日表示，鐵路警察局上午再度勘查太魯閣號事故第1至第6節車廂，發現疑似人類骨骼碎片1片及牙齒1顆，已送法醫所DNA鑑定，至於非車廂遺留物品已造冊進行招領事宜。

鐵路警察局刑事警察大隊等單位4日上午前往七堵調車場勘驗太魯閣號事故第1至第6節車廂，勘驗到下午約3時結束，尋獲遺物已由相關單位帶回。

桃園地檢署4日晚間發布新聞稿表示，桃檢檢察官於1日勘查太魯閣事故2節車廂後，即指示鐵路警察局刑事警察大隊前往七堵調車場，再度勘查第1至第6節車廂，並囑託基隆地檢署檢察官前往現場。

桃園地檢署指出，經詳細調查蒐證，發現疑似人類骨骼碎片1片及牙齒1顆，以及非車廂遺留物品56件，疑似人類骨骼碎片及牙齒都已送法務部法醫研究所進行DNA型別鑑定，至於非車廂遺留物品，都造冊交由台灣鐵路管理局進行招領事宜。

▲檢警前往七堵機務段搜索台鐵太魯閣號第1至第6節車廂。（圖／記者郭世賢攝，下同）

桃園地檢署說，基於檢察一體，地檢署秉持積極負責態度，持續橫向聯繫花蓮地檢署、基隆地檢署，同時協調法醫研究所協助儘速進行並完成型別鑑定，同時督請台鐵局以最方便領取人的方式進行招領，務求在最短時間內妥善處理完畢，以回應當事人及家屬的期待。

交通部8月31日邀請日本專家到台鐵富岡機廠事故車輛暫存紀念園區追悼罹難者，罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君在車廂內找到1片疑似頭蓋骨；鐵路警察局刑大鑑識人員與台鐵人員1日上午到富岡機廠再次搜查太魯閣號事故第7、8節車廂。

台鐵太魯閣列車於民國110年4月2日發生施工廠商的吊卡大貨車掉落於鐵軌上，導致列車與大貨車發生碰撞，造成49人死亡、200餘人受傷的重大事故。