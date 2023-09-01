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獨／21歲憲兵罹難！情侶照躺破碎車廂822天　女主靈骨塔憶情緣

▲21歲憲兵莊建致在太魯閣號意外中罹難，與女友的合照事隔2年後被找到。（圖／莊建致三姊提供）

▲21歲憲兵莊建致在太魯閣號意外中罹難，與女友的合照事隔2年後被找到。（圖／莊建致三姊提供）

記者沈繼昌、黃聖庭、戴若涵／桃園-台東報導

台鐵太魯閣出軌案發生至今已逾2年，車廂內竟找到死者頭蓋骨碎片，鑑識人員1日再重新採證，找到8塊罹難者的骨骸及多件罹難者遺物，其中有一張情侶合照，是當時最後一名被移出的21歲憲兵莊建致隨身攜帶的照片。《ETtoday新聞雲》記者獨家訪問到莊建致的三姊，三姊透露，莊建致女友受到相當大的創傷。

台鐵太魯閣號2021年4月2日發生出軌意外，為近60年來死傷最慘重的事故，造成49死213傷的悲劇。當時21歲的憲兵莊建致，遺體卡在第6節車廂底下4天，還被轉向軸壓住，如今隨著一塊頭蓋骨碎片被發現，其他罹難者的遺物也被找到，其中包括一張情侶合照，而男女主角就是莊建致及他當時的女友。

莊建致三姊接受《ETtoday新聞雲》訪問時證實，1日在事故找到的情侶合照，裡面的男生確實是他的弟弟及其女友。她回憶，當時弟弟在新北市五股的憲兵學校受士官訓，事故當天要回台東老家，具體並不清楚弟弟身上帶了多少東西，但那張照片應該是弟弟隨身攜帶的，才會遺落在車廂內。

▲太魯閣出軌車廂今重新採證，罹難者家屬委任律師透露，現場再搜出幾片頭蓋骨。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

▲太魯閣出軌車廂今重新採證，現場再搜出8片骨骸及多件罹難者遺物。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

莊建致三姊透露，弟弟與交往7年的女友是在火鍋店打工時認識，女友在事發後受到相當大的創傷，直言「他們青少年期的戀愛是很不好忘記」，尤其最後又是這樣的結尾，事發當時弟弟女友就在花蓮殯儀館待很久，在弟弟頭七當天一同回台東，事發過後弟弟女友對這段感情也都撇開不講，但她知道「她(弟弟女友)私下會跑去靈骨塔看我弟弟」。

莊建致三姊表示，太魯閣號出軌時是上午9時28分，弟弟從清晨6時50分踏出營區門口，一直到出事前2分鐘，一路都與女友保持聯繫，2人最後一條訊息是在上午9時26分，「如果我今天是她，會無法接受這個結果。」

至於那張遺留在車廂內的情侶合照，莊建致三姊表示，「既然是建致的東西，那我們會把它帶回來，祂的東西收集完就好了。」

▲太魯閣號出軌意外車廂竟發現罹難者頭蓋骨，今鑑識人員重返車廂採證。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

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