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進口雞蛋專案持續至明年6月　農業部設專區「提6大精進措施」

▲農業部長陳吉仲二度鞠躬道歉。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部長陳吉仲二度鞠躬向社會大眾道歉。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部專案進口雞蛋爭議擴大，接連傳出效期疑慮、誤標效期、進口與國產「混蛋」流入市面，以及有逾5400萬顆過期蛋封存待銷毀，更引爆全台食安風暴。農業部長陳吉仲今（19日）宣布在官網設置專案進口雞蛋專區，化解外界疑慮，並提出6大精進措施。

陳吉仲今晚再度親上火線說明進口蛋爭議，為化解外界疑慮，宣布設置「專案進口雞蛋專區」。陳吉仲說，希望所有消費者、關心此議題的人，過去如果在專業上認知錯誤，在專區裡都有完整資訊的呈現，農業把所有進口來源、流向等都公開透明向社會報告。

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▲農業部長陳吉仲二度鞠躬道歉。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部長陳吉仲宣布設網路專區、提出六大精進措施。（圖／記者楊惠琪攝）

農業部指出，民眾可從專案進口雞蛋專區了解專案進口背景說明，內容包括Q＆A、政策說明影音、圖卡懶人包與文件公開區，對於外界疑慮也一一澄清說明，包含來源牧場把關、專案進口機制、進口業者選擇、市售標示、進口雞蛋流向等所有資料。

農業部也提出六大精進措施，包括每批進口雞蛋進倉、洗選、加工的流向，配合食藥署登錄並定期公布；每批洗選後的標示日期，由畜產會監督依照規定辦理；建立全國雞蛋通路冷鏈體系；精進國內產銷資訊的統計；配合衛福部食藥署聯合稽查；請衛福部食藥署協助進口雞蛋有效期限認定。

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