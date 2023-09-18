想買全聯剖半西瓜　驚見「已經被戳爛」！他傻眼：太沒水準了

▲全聯的剖半西瓜被人戳洞。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

到了夏天的尾聲，有些人會抓緊時間品嘗夏季水果，像是西瓜或芒果等。一名網友去全聯超市，發現有切好的半顆西瓜，仔細一看卻發現，有人隔著保鮮膜，硬在西瓜上面戳出好幾個深洞，很沒有公德心，讓他看了當場傻眼。文章曝光後，許多人紛紛出聲指責，也有網友透露「沒品的人其實很多」。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文表示，前幾天去逛全聯，看到有剖半的西瓜，用保鮮膜包起來，寫著「甜美人西瓜1/2切」，只要49元。可是仔細查看，發現似乎有人對著西瓜籽的地方用力猛戳，上面出現一個個可怕的深洞，導致原本鮮紅的西瓜果肉，因為受損而變成暗紅色，他當場看傻眼，直呼「怎麼會有人這樣，會不會太沒水準了…」。

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不少人看到後紛紛表示，「調監視器請他出來負責！沒水準～～如果是孩子也很不應該…家長怎麼教的」、「孩子的機率大，我逛任何賣場，一定把我兒關在推車裡，免得不受控制去戳保鮮膜的食物」、「確實很多沒水準的，不要懷疑」、「看也知道是屁孩用的」、「很多小朋友跟父母逛超市都會這樣，沒水準的是父母會裝作沒看過」、「就像在好市多會壓水蜜桃奇異果的手一樣賤」、「如果我小孩初犯，我會叫他把這顆吃完，下次再犯連西瓜皮一起給我嗑下去」。

也有網友分享經驗，「前陣子我還看到一個歐吉桑帶著孫女去全聯買雞蛋，結果雞蛋被孫女用破了，歐吉桑還立刻把破的雞蛋跟架上的雞蛋互換，當作沒事一樣」、「我還看過吐司被打開的」、「不一定是小孩做的，之前看過阿姨級的，把肉品也弄成這樣」、「我看過阿婆直接捏N個麵包」、「有看過小孩在戳肉，媽媽站在旁滑手機，完全不知道」、「還有戳豆腐的屁孩、撕開養樂多的人，然後都丟在架上」。

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