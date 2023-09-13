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宜蘭傳藝秋日趴超Chill！夜間燈景、螢光野餐　還有無邊際馬戲遊行

▲▼宜蘭傳藝9月推出秋日派對，包括踩街表演、餐車市集、螢光餐桌、夜間燈景等。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

▲宜蘭傳藝9月推出秋日派對，包括踩街表演、餐車市集、螢光餐桌、夜間燈景等多項活動。（圖／全聯善美的文化藝術基金會，下同）

記者林育綾／綜合報導

宜蘭傳藝中心9月推出秋日派對，除了即日起到月底每日下午有馬戲遊行演出，表演者們以無邊際的漫遊場域、無限制的創作，甚至將觀眾拉進劇中互動，感受零距離的馬戲趣味。另外還有夜間燈景、螢光餐桌、餐車市集等，從白天玩到夜晚，9/23主秀活動最豐富，當天下午5點後更開放免費入園，讓遊客體驗傳藝的日夜魅力。

▲▼宜蘭傳藝9月推出秋日派對，包括踩街表演、餐車市集、螢光餐桌、夜間燈景等。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

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▲不同於劇場的舞台演出，表演者們將觀眾拉進劇中互動，帶來零距離的馬戲趣味共舞。

全聯宜蘭傳藝與觀光局攜手舉辦「YA！傳藝」，特別在9月入秋氣候宜人時，每日除了有踩街表演、百項手作體驗，還有限定的街頭遊藝互動演出，每逢周末六、日更有特別規劃。

▲▼宜蘭傳藝9月推出秋日派對，包括踩街表演、餐車市集、螢光餐桌、夜間燈景等。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

▲宜蘭傳藝9月推出秋日派對，包括踩街表演、餐車市集、螢光餐桌、夜間燈景等。

「YA！傳藝」系列活動橫跨9月周末，包含秋野工作坊、異國餐車、DJ show、DJｘ傳統音樂跨界演出、極光之翼光舞表演、餐車市集、微醺時光、螢光餐桌、童趣YA市、夜間燈景。

▲▼宜蘭傳藝9月推出秋日派對，包括踩街表演、餐車市集、螢光餐桌、夜間燈景等。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

▲9/23主秀活動當天，晚間由藝想台灣劇團帶來「極光之翼」震撼開場。

9/23主秀活動當天，晚間由藝想台灣劇團帶來「極光之翼」震撼開場，特別邀請DJ汝妮結合原民、民俗音樂風格的DJ SHOW，以融合傳統與現代音樂節奏，炒熱現場氣氛，加上DJｘ傳統音樂跨界演出、火舞光舞輪番上陣，讓民眾在唯美的光影氛圍與主題夜間燈景，跟著音樂愜意搖擺。

▲▼宜蘭傳藝9月推出秋日派對，包括踩街表演、餐車市集、螢光餐桌、夜間燈景等。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

▲此次也與野餐品牌「璐露野生活」合作，推出異國風格的餐車市集，打造出最吸睛的「戶外主題風格螢光用餐區」。

此次也與野餐界領導品牌「璐露野生活」合作，推出異國風格的餐車市集，部分餐食不僅結合宜蘭在地食材，還有多種異國風味美食及微醺飲品，鼓勵遊客一起響應永續環保，若自備餐具至指定餐車購買餐點，可折抵10元（折抵辦法以現場公告為主），現場也提供環保餐具免費租借。

而最令人期待的戶外主題「螢光用餐區」，打造野外露營風格超吸睛，搭配DJ LIVE音樂，吃吃喝喝輕歌漫舞超chill。

▲▼宜蘭傳藝9月推出秋日派對，包括踩街表演、餐車市集、螢光餐桌、夜間燈景等。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

▲野味市集結合多種異國美食，若自備餐具至指定餐車購買，還可折抵10元。

全聯善美的基金會此次更邀請人間國寶藝師黃蘭葉，與2023台北時裝周開幕秀設計師唐宗謙、藝術家魏士翔，首度合作設計以緙絲布料融入時尚，推出10套時裝與聯名款襯衫、T恤及配件，首波發表會特別將傳藝巧藝館外平台，化身為走秀舞台，邀民眾秋日共賞「巧藝 · 巧衣」的時尚緙絲潮。

▲▼宜蘭傳藝9月推出秋日派對，包括踩街表演、餐車市集、螢光餐桌、夜間燈景等。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

▲輕划獨木舟悠遊，穿梭於傳藝綠色隧道。

而在9/16、9/23，還有《秋野工作坊》，讓遊客體驗月河獨木舟、茶香手抄紙，無論是輕划獨木舟穿梭於傳藝綠色隧道，或是親手製作帶有茶葉的「茶香手抄紙」，都是能忘卻忙碌的療癒之旅。

▲▼宜蘭傳藝9月推出秋日派對，包括踩街表演、餐車市集、螢光餐桌、夜間燈景等。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

▲親手製作帶有茶葉的「茶香手抄紙」。

即日起至9/30每日下午15:30-16:00，還有臺灣當代馬戲創作團體「圓劇團」、擅以聲音創意展演的「一公聲藝術」，帶來全新踩街遊行《路上曼波》。不同於劇場的舞台演出，表演者們以無邊際的漫遊場域、無限制的聲音擊響、無拘束的肢體騰躍為創作，巧妙地運用日常物件、環境音效，交響起馬戲與聲音的迴路，並將觀眾拉進劇中互動，共同參與聲音製造演出，親身感受零距離的馬戲趣味共舞。

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