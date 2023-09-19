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誘拐、販售11孩童！貴州女犯被判死刑喊「判太重」：會上訴

▲▼楊女在聾啞養父的悉心照料下長大成人，並且透過網路的力量，成功找到了親姊姊。（圖／翻攝微博）

▲楊女在聾啞養父的悉心照料下長大成人，並且透過網路的力量，成功找到了親姊姊。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

貴州省貴陽市一名余姓女子行為十分惡劣，從1993年以來，一共拐騙了11名孩童，接著全部賣給了人販子，直到2022年間，在受害者楊女提供線索以後才落網。貴陽市法院審理後，判余女死刑、褫奪公權終身，全案仍可上訴。

綜合陸媒報導，余姓女子與已故的龔姓男子為了牟利，1993年至1996年間在貴州、重慶等地來往，隨機找落單的孩童，再將人帶到河北省邯鄲市賣掉。

余女透過王姓、楊姓中間人的介紹，尋找合適的買家，最後一共拐騙了11名孩童，賺取了大量非法利益。

直到2000年間，余女因為涉嫌拐賣兒童被抓，被邯鄲公安局刑事拘留了2個月，豈料出獄後不思悔改，2004年再度犯案，最終在雲南落網。由於在雲南落網時，余女與丈夫使用假身分，2人因此分別被判8年有期徒刑，而她因為獲得假釋機會，獲釋後就一直無所事事。

▲▼楊女在聾啞養父的悉心照料下長大成人，並且透過網路的力量，成功找到了親姊姊。（圖／翻攝微博）

▲▼楊女在聾啞養父的悉心照料下長大成人，並且透過網路的力量，成功找到了親姊姊。（圖／翻攝微博）

▲▼楊女在聾啞養父的悉心照料下長大成人，並且透過網路的力量，成功找到了親姊姊。（圖／翻攝微博）

所幸事件當中，一名楊姓女童受害後，得到聾啞養父的妥善照顧，最終長大成人，並且成為了網紅，2021年間在一眾網友的幫助下，成功找到親姊姊，但生父父、生母因為她的失蹤而大受打擊、含恨而終，得知真相後，讓她忍不住崩潰大哭。

2022年間，楊女決定報警處理，並提供了余女的詳細資料給警方。而貴州警方循線展開調查，也成功將余女逮捕歸案。

案件18日在貴陽中級人民法院宣判，一審法官認為，余女犯了拐賣兒童罪，一共有11人因此受害，情節十分嚴重，因此判余女死刑、褫奪公權終身。

對此，余女則認為判刑過重，還會再提起上訴。楊女也出面指稱，她同樣也會持續上訴，跟進案件到底，「一直見證她到就是執行死刑為止！」

 

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