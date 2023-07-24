　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

汽車停讓行人要鞠躬敬禮？　王婉諭：基於彼此尊重可簡單致意就好

▲▼台東縣信義國小安全教育課程，由教師帶領學生認識交通標誌，實地估算馬路穿越時間，宣導放學舉手過馬路，向駕駛揮手示意也向停等的駕駛鞠躬敬禮。（圖／教育部提供）

▲台東縣信義國小安全教育課程，由教師帶領學生認識交通標誌，實地估算馬路穿越時間，宣導放學舉手過馬路，向駕駛揮手示意也向停等的駕駛鞠躬敬禮。（圖／教育部提供）

記者江采蓁／綜合報導

配合行政院5月底通過「交通安全行動綱領」，教育部在112學年度補助全國約40所國中小擔任安全教育重點學校，其中台東縣信義國小向學生宣導舉手過馬路，並向停讓駕駛鞠躬敬禮，引發熱議。對此，時代力量立委王婉諭24日就在臉書表示，雖然培養人車互讓的初衷值得肯定，但她認為更應該落實宣導駕駛「停讓」的觀念，不論身份是行人、駕駛、乘客，都應該受到同等的安全保障。

「看到這樣的宣導內容，實在令我有些困惑」，王婉諭表示，在行人穿越線上，汽車停讓行人是義務，不是施捨，基於彼此尊重，或許可以簡單致意，但不需要讓學生以下對上的鞠躬敬禮行為來感謝，尤其，以台灣整體的交通環境與駕駛文化來說，兒童本來就是相對弱勢的群體，應該是駕駛要在經過學區時更加謹慎。

王婉諭舉例，直到去年，根據交通部道安資訊網的數據，12 歲以下兒童的交通死傷人數還有 9,300 人，像是台南余小妹妹一家遭遇的事故，以及台中媽媽跟孩子在行人穿越線上遭撞，這些天人永隔的悲痛，都還令人難以釋懷。

王婉諭指出，行政院雖然持續頒布各種「交通安全改進方案」，包含檢視校園周遭路口號誌改善、接送區內部化改善等等政策，但落實得相當緩慢，交通肇事率卻逐年攀升，死亡人數率也高於南韓、日本等國，監察院在 2018 年時，就曾為此糾正交通部。

因此，王婉諭強調，雖然培養人車互讓的初衷值得肯定，但她認為更應該落實宣導駕駛「停讓」的觀念，讓孩子知道，不論自己的身份是行人、駕駛、乘客，都應該受到同等的安全保障，也都應該一起致力於維護交通安全。

「希望當孩子長大後，不用再因為平安過馬路而特別心懷感激」，王婉諭表示，因為，每一個人生命都是平等的，沒有任何人應該因為他人的違規與不注意，而成為輪下亡魂。

ET快訊
直擊萬安演習「街上驚奇1幕」！　女星感動拍下
營業51年遠百寶慶今晚熄燈！　民眾排隊進場「抱員工流淚」
快訊／大稻埕煙火「本周暫停一次」！
CIA局長認了！　大量情報人員遭逮捕、處決
萬安演習首度要求「下車避難」！　汐止變空城
他用「488吃到飽」客服不給續約！　內行曝2招：成功過關
快訊／信義區鷹架大面積崩塌！　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北流1.9億工程款未結案　監委賴振昌申請自動調查

快訊／杜蘇芮逼近！　蔣萬安宣布：大稻埕煙火「本週暫停一次」

陸委會、策進會合辦台港足球交流賽　詹志宏：傳承團隊合作精神

汽車停讓行人要鞠躬敬禮？　王婉諭：基於彼此尊重可簡單致意就好

快訊／中颱杜蘇芮打斷漢光演習　國軍取消徵用豐年機場行戰力整補

周玉蔻憂綠被罵貪腐不回應　蘇系立委砲轟：政務官做「太平官」

16人搶3名額！北市議會今抽「雙城論壇公費資格」　民進黨0人登記

年度萬安演習北部率先登場　總統府、立法院周邊狀況曝

李乾龍要朱立倫、王金平「喚回郭台銘」　侯友宜才能定於一尊

藍營有人對郭台銘仍寄予希望　李乾龍開嗆：不能再有二心、惡心

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

北流1.9億工程款未結案　監委賴振昌申請自動調查

快訊／杜蘇芮逼近！　蔣萬安宣布：大稻埕煙火「本週暫停一次」

陸委會、策進會合辦台港足球交流賽　詹志宏：傳承團隊合作精神

汽車停讓行人要鞠躬敬禮？　王婉諭：基於彼此尊重可簡單致意就好

快訊／中颱杜蘇芮打斷漢光演習　國軍取消徵用豐年機場行戰力整補

周玉蔻憂綠被罵貪腐不回應　蘇系立委砲轟：政務官做「太平官」

16人搶3名額！北市議會今抽「雙城論壇公費資格」　民進黨0人登記

年度萬安演習北部率先登場　總統府、立法院周邊狀況曝

李乾龍要朱立倫、王金平「喚回郭台銘」　侯友宜才能定於一尊

藍營有人對郭台銘仍寄予希望　李乾龍開嗆：不能再有二心、惡心

北流1.9億工程款未結案　監委賴振昌申請自動調查

保羅談聯手格林：抱歉了勇士對手　喜歡「愛發聲」隊友

AI概念股撼訊遭列注意股　自結6月每股虧0.54元

老四川梁朝辰猝逝　妻子陳淑萍含悲接任董座

快訊／台南鹽水區工廠火警　火舌濃煙竄出！消防灌救中

天氣好熱！斑龜現身稻田「仰頭滑水」　游累了享受曬日光浴

僅1.55mm！iPhone 15史上最窄邊框打趴三星小米　網卻酸：就醬？

颱風攪局！「大稻埕煙火」本周取消　燈飾、遊具、船班明起暫停

竹市裝卸貨停車格　8／1起試辦智慧停車柱開單科技執法

要外送員代墊4千遭識破　新北女拔腿跑…他拿榔頭追上壓制也挨罰

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

政治熱門新聞

小心被罰15萬！北部「萬安演習」今登場

韓國瑜突發聲！「許3個願望」挺侯

曝侯友宜最新民調　吳子嘉：有上揚的力道在

漢光、萬安演習今登場！　豐年機場戰力整補、桃機反空降操演受矚

韓國瑜全代會挺侯友宜　他預言2024結局

詐騙集團連陳建仁也敢冒用　刑事局出手「停止解析」建下架機制

侯友宜內憂逐漸退去！　媒體人分析：現在是谷底反彈的天賜良機

郭台銘全代會發文有4戰略考量　學者曝最終結果：保送賴清德

蔣萬安晚間坐鎮防颱　明是否放假？北市：密切注意

挨板橋幼兒園老師告誹謗、洩露個資　王婉諭：尊重並願意再次致歉

賴清德嘉義隔空較勁侯友宜　郭正亮分析談話：笑死人了

快訊／杜蘇芮逼近！　蔣萬安宣布：大稻埕煙火「本週暫停一次」

「3個和尚沒水喝」！侯民調要提升　趙少康：才有整合底氣

陳建仁照片遭冒用　行政院：詐騙陷阱

更多熱門

相關新聞

外媒列「8款不推薦電動車」

外媒列「8款不推薦電動車」

電動車市場選擇越來越多，不同品牌車型也各有優缺，外媒《Gobankingrates》近日就列出8款可能會後悔購買的電動車，其中也包括特斯拉Model X、Nissan Leaf等。

Volvo EX90首批延後半年交車

Volvo EX90首批延後半年交車

挨板橋幼兒園老師告誹謗、洩露個資　王婉諭：尊重並願意再次致歉

挨板橋幼兒園老師告誹謗、洩露個資　王婉諭：尊重並願意再次致歉

新北餵藥案　幼教師提告王婉諭等5人誹謗

新北餵藥案　幼教師提告王婉諭等5人誹謗

小學生過馬路先舉手！還向駕駛鞠躬敬禮　台東國小交通安全現場教學

小學生過馬路先舉手！還向駕駛鞠躬敬禮　台東國小交通安全現場教學

關鍵字：

汽車行人交通孩童王婉諭

讀者迴響

熱門新聞

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

何潤東夫妻結束16年異地生活！妻生活不能自理

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

捷運上滑手機「旁人1舉動」傻眼了

黃沐妍「體脂13」超狂身材曝光

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面