汽車停讓行人要鞠躬敬禮？　王婉諭：基於彼此尊重可簡單致意就好

▲台東縣信義國小安全教育課程，由教師帶領學生認識交通標誌，實地估算馬路穿越時間，宣導放學舉手過馬路，向駕駛揮手示意也向停等的駕駛鞠躬敬禮。（圖／教育部提供）

記者江采蓁／綜合報導

配合行政院5月底通過「交通安全行動綱領」，教育部在112學年度補助全國約40所國中小擔任安全教育重點學校，其中台東縣信義國小向學生宣導舉手過馬路，並向停讓駕駛鞠躬敬禮，引發熱議。對此，時代力量立委王婉諭24日就在臉書表示，雖然培養人車互讓的初衷值得肯定，但她認為更應該落實宣導駕駛「停讓」的觀念，不論身份是行人、駕駛、乘客，都應該受到同等的安全保障。

「看到這樣的宣導內容，實在令我有些困惑」，王婉諭表示，在行人穿越線上，汽車停讓行人是義務，不是施捨，基於彼此尊重，或許可以簡單致意，但不需要讓學生以下對上的鞠躬敬禮行為來感謝，尤其，以台灣整體的交通環境與駕駛文化來說，兒童本來就是相對弱勢的群體，應該是駕駛要在經過學區時更加謹慎。

王婉諭舉例，直到去年，根據交通部道安資訊網的數據，12 歲以下兒童的交通死傷人數還有 9,300 人，像是台南余小妹妹一家遭遇的事故，以及台中媽媽跟孩子在行人穿越線上遭撞，這些天人永隔的悲痛，都還令人難以釋懷。

王婉諭指出，行政院雖然持續頒布各種「交通安全改進方案」，包含檢視校園周遭路口號誌改善、接送區內部化改善等等政策，但落實得相當緩慢，交通肇事率卻逐年攀升，死亡人數率也高於南韓、日本等國，監察院在 2018 年時，就曾為此糾正交通部。

因此，王婉諭強調，雖然培養人車互讓的初衷值得肯定，但她認為更應該落實宣導駕駛「停讓」的觀念，讓孩子知道，不論自己的身份是行人、駕駛、乘客，都應該受到同等的安全保障，也都應該一起致力於維護交通安全。

「希望當孩子長大後，不用再因為平安過馬路而特別心懷感激」，王婉諭表示，因為，每一個人生命都是平等的，沒有任何人應該因為他人的違規與不注意，而成為輪下亡魂。