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內蒙孩童突現「呼吸困難咳嗽不止」現象　專家指：是雷暴哮喘

▲內蒙呼和浩特突現「雷暴哮喘」，大批民眾及孩童就醫。（圖／翻攝央廣網）

▲內蒙呼和浩特突現「雷暴哮喘」，大批民眾及孩童就醫。（圖／翻攝央廣網，下同）

記者魏有德／綜合報導

內蒙古呼和浩特2日晚間一場雷雨天氣過後，突然暴增民眾因咳嗽、哮喘等症狀前往醫院就醫，導致當地醫院的呼吸科診室和急診人滿為患，兒科急診室內，等待治療咳嗽氣喘、胸悶氣短的孩童和家屬也在排隊就醫。對此，呼和浩特市衛健委回應稱，醫院急診科患者人數增多與雨後花粉濃度過高引起的「雷暴哮喘」有關。

▲內蒙呼和浩特突現「雷暴哮喘」，大批民眾及孩童就醫。（圖／翻攝央廣網）

《澎湃新聞》報導，雷暴天氣不僅會導致哮喘和慢性阻塞性肺病（COPD）患者急性發作，也會導致普通人出現呼吸急促、喘息等哮喘症狀。

一名9歲孩童的家長3日透露，孩子出現出呼吸困難、咳嗽不止的情況，之前也並無鼻炎的症狀，「趕緊帶著孩子來醫院檢查，還在等待過敏原的篩查結果。」

內蒙古醫科大學附屬醫院急診科副主任宋威表示，雷暴天氣過後導致花粉濃度急劇增高，「這次聚集性發病的哮喘有一個特點，大部分病人都有過敏性鼻炎的病史，而且首次發病的患者較多。」

內蒙古醫科大學附屬醫院兒科副主任王繼春則提到，雷暴哮喘是支氣管哮喘的特殊類型，主要發生在雷雨天氣或緊隨其後出現的支氣管哮喘急性發作或加重，為局部地區哮喘的大規模爆發，症狀輕至重度不等，嚴重者危及生命，「幾乎所有的雷暴哮喘均發生在花粉高峰季節內。」

有研究認為，雷暴來臨前的冷空氣氣流可以把花粉或霉菌顆粒帶入雲層，雲層中的水分和閃電使花粉顆粒爆裂，釋放出顆粒更小的微粒。返回地面的花粉微粒，因為顆粒小更容易進入呼吸道，再加上雷暴產生的強電場可能使花粉釋放出的過敏原的變應原性增強，危害更大。

值得注意的是，季節性花粉過敏引起的過敏性鼻炎是雷暴哮喘最敏感的危險因素，雷暴哮喘患者中季節性過敏性鼻炎的患病率高達60%至99%，其中，70%表現為中－重度過敏性鼻炎。

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