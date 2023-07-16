2孩搭乘公車下錯站...糊塗爹竟未察覺　警半小時內尋獲助團圓

▲孩童搭乘公車下錯站，集集警方半小時內協助家長尋回。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名男子日前帶同3名子女搭乘客運行經魚池鄉市區，其中2名孩童因認錯車站而提早下車，父親卻未及時察覺，等到下車時才發現2名孩子走失，急忙向警方求助，所幸孩子下車後並未走遠，隨即被警方巡邏車尋獲，一家平安團聚。

集集警分局指出，魚池分駐所警員鄭家竣、林侑瑄於7月3日擔服下午4時至6時巡邏勤務，於傍晚5時40分巡經魚池鄉秀水路69號前，發現有1名男子緊急向員警揮手求助；男子心急如焚地表示，其與3名子女剛一同搭乘客運時，未注意到其中2名孩童提早於魚池農會站下車，且因2名小孩無手機，故無法即時取得聯繫。

員警獲悉後，立即請該民眾搭乘巡邏車一起在公車行經路段沿線梭巡，經員警積極協助搜尋下，果然在魚池鄉魚池街415號前尋獲其2名孩童，該2名孩童也正於下車處不知所措，所幸人員平安，家屬對於員警積極協助尋找小孩，頻頻感謝員警熱心協助。



集集分局長劉千祥表示，本案同仁勇於任事，處置迅速恰當得宜，積極保護民眾安全，值得嘉勉，在此也呼籲民眾，民眾家中若有孩童，一定不能讓小孩離開視線，與孩童外出時更要注意動向以防走失，勿因一時不察而發生憾事。