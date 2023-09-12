高虹安庭後憔悴受訪！強調「豪車事件有匯款證據」：會還大家清白

▲高虹安今現身北院出庭。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、陳韻如／台北報導

新竹市長高虹安爭議不斷，今（12）日又因為論文抄襲事件被台北地檢署傳喚出庭，而她一席輕裝搭乘計程車現身，庭後她接受媒體訪問，表示自己很抱歉占用媒體版面，對於近期所有的事件，相關單位也都已經進入調查階段，自己也已經出示相關證據，也都有發聲明跟大眾說明，現在只希望大家可以回歸政策討論，而不是讓她的私人事情占用版面。

高虹安日前遭資策會指控，，在就讀美國辛辛那提大學的博士論文，涉及抄襲資訊工業策進會2篇期刊論文，其中一篇重製約8成，另一篇則重製約3成，因此向北院提起刑事自訴。

台北地院今傳喚高虹安出庭，而她庭後也接受媒體訪問，表示整個開庭相當順利，後續也會進入調解階段，接下來會看調解是否達成協議，也希望整個事情都能有圓滿結局。

另外，高虹安也針對搭名車代步事件說明，她強調她搭乘司機私家車跑行程的部分，她都有匯款證明，針對是否有貪汙收賄，目前新竹市府政風處也已展開調查，她也都把相關證據出示給政風處，至於施淑婷車輛的部分，她強調自己絕對沒有搭過她的車，目前就靜待政風處調查結果，相信能還給大家清白。

至於住豪宅一事，高虹安則強調，租屋的部分都是「李先生」在處理，她自己住在新竹市15年的社區大樓，後續如果有相關告發，會請李先生將租賃事情跟檢調人員報告。

高虹安強調，現在是總統跟立委大選重要的時間，大家應該關心的是總統候選人的政見，以及會影響到大眾巨大利益的事件上，希望大家都能夠回歸到政策討論，而不是讓她的私人事情占用版面。

高虹安表示，經過這次事件，她也有深自檢討，也感謝大家的關心，後續案件會尊重法官審判，相信法官會依據事實證據，做出公正的審判。