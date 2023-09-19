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嘉義市住宿營利事業銷售額　較111年上半年成長逾4成

▲▼ 嘉義市住宿營利事業銷售額 1-6月較111年同期成長逾4成四項精采活動入選觀光雙年曆 來嘉正夯! 。（圖／嘉義市政府提供）

▲城市IP「光織影舞-光影藝術展」將於9月29至10月10日引領粉紅風潮，全展區大膽運用粉紅色系，顛覆遊客視覺感官 。（圖／嘉義市政府提供

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市旅宿業2022年寫下住宿人次超過184萬人次歷史新高紀錄後，今(2023)年再傳佳音！根據最新財政部統計資料顯示，嘉義市住宿業營利事業銷售額今年1至6月較去年111年同期成長逾4成，112年上半年度來嘉住宿人次更突破106萬人次。

▲▼ 嘉義市住宿營利事業銷售額 1-6月較111年同期成長逾4成四項精采活動入選觀光雙年曆 來嘉正夯! 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市國際管樂節入選觀光局雙年曆  。（圖／嘉義市政府提供）

近日交通部觀光局公佈觀光雙年歷，嘉義城隍廟年度盛事「城隍夜巡」，以及將於中秋連假登場的嘉義市城市IP「2023光織影舞」接連獲選全國級活動，年底更有入選國際級活動的「國際管樂節」接力登場，重磅活動不斷，有望助攻嘉義市旅宿刷新歷史，再創佳績。

▲▼ 嘉義市住宿營利事業銷售額 1-6月較111年同期成長逾4成四項精采活動入選觀光雙年曆 來嘉正夯! 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市市長黃敏惠表示，嘉義有兩座大森林，一座是阿里山，一座是嘉義市6000棟的木屋，「木都」嘉義市將永續概念融入城市治理，透過「舊屋力計畫」與「老屋卸妝計畫」，跨局處並與民間團體組織活化，不僅活化舊有建築，更為老宅木屋注入新生搖身為青年創業、場域創生、文旅創新的重要場域。轉身蛻變的老屋不僅深受國內遊客喜愛，日本知名雜誌《BRUTUS》4月刊更以「久違的海外，從台灣開始」為題，專篇介紹並肯定嘉義市充滿懷舊新潮魅力的潮選店，不僅大幅提升嘉義市在日本旅遊市場的能見度，也更堅定市府在疫情過後推展國際旅遊，讓小城迎向世界的決心。

▲▼ 嘉義市住宿營利事業銷售額 1-6月較111年同期成長逾4成四項精采活動入選觀光雙年曆 來嘉正夯! 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市諸羅城隍夜巡也入選觀光局雙年曆 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長提到，疫情過後，市府立刻投入觀光產業振興，舉辦各項大型活動，近日公佈的「2024-2025年臺灣觀光雙年曆」，嘉義市由原先的國際級活動「國際管樂節」及全國級活動「光織影舞」，這次再有「城隍夜巡夯枷解厄」以及「國際藝術紀錄影展」等2項入選全國級活動，更為吸引更多觀光客來嘉旅遊注入新動力。此外，瞄準國境重開後的國際市場，市府於今年3月前往東京參加食品展，並拜會「日本旅行」旅行社重啟合作；6月更首度前進泰國，帶著嘉義市城隍廟、旅宿業及伴手禮業者參展旅遊推廣說明會，期待以嘉義市獨有的懷舊與新潮魅力，以及宗教觀光等特點吸引更多海外遊客到嘉義市旅遊，讓世界看到嘉義市，推動嘉義市的觀光旅宿發展再上一層樓。

▲▼ 嘉義市住宿營利事業銷售額 1-6月較111年同期成長逾4成四項精采活動入選觀光雙年曆 來嘉正夯! 。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處張婉芬處長表示，依據交通部觀光局臺灣旅宿網數據，去(111)年嘉義市旅宿業住宿人次超過184萬人次，創下歷史新高，每逢假日，嘉義市各景點總可見熱鬧人潮；在2023《遠見雜誌》觀光休閒面向滿意度更是勇奪全台第二，根據最新財政部統計資料顯示，嘉義市住宿業營利事業銷售額112年累計至6月達12億7378萬8000元，較111年同期的8億8713萬9,000元，增加3億8664萬9000元，成長幅度近44%，從各項數據都可以說明市府推動觀光的成效，未來也將持續與業者合作，讓各國內外旅客看見嘉義市觀光量能。

▲▼ 嘉義市住宿營利事業銷售額 1-6月較111年同期成長逾4成四項精采活動入選觀光雙年曆 來嘉正夯! 。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬處長也表示，嘉義市今年下半年強檔活動不斷，現在是「嘉義市購物節」期間，城市IP「光織影舞-光影藝術展」也將於9月29至10月10日引領粉紅風潮，全展區大膽運用粉紅色系，顛覆遊客視覺感官閃亮登場，光輝十月還有粉紅超跑-白沙屯媽祖來嘉贊境、搖滾音樂祭、開嘉市集接力演出，年底則有眾所期盼的嘉義市國際管樂節及諸羅山盃國際少棒邀請賽接力登場。歡迎遊客提前規劃遊程及住宿，也期待重磅活動助攻嘉市旅宿業，能一路到年底業績長紅，再創「嘉」績。

▲▼ 嘉義市住宿營利事業銷售額 1-6月較111年同期成長逾4成四項精采活動入選觀光雙年曆 來嘉正夯! 。（圖／嘉義市政府提供）

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