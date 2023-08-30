嘉義市推動班班有冷氣　智能監控換氣系統

▲▼ 嘉義市公立國中小學校班班有冷氣並監控空氣品質。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市為讓孩子們能在健康舒適的環境下專心學習與休息，嘉義市政府環保局與教育處於今(30)日至崇文國小與大業國中進行室內二氧化碳濃度檢測，結果顯示透過智能監控與新風換氣系統可有效維持良好室內空氣品質。

教育處郭添財處長表示，市府於109年率全國之先推動「班班有冷氣」政策，完成轄內公立中小學班級教室全面裝設冷氣設備外，並搭配「新風換氣系統」的過濾功能把關空氣品質，目前各國中小含附設幼兒園與公幼部分已累計985台(國中小896台、幼兒園89台)，師生使用反應良好，在空氣品質不良時，能適時改善教室空氣品質。新風換氣系統所具備的HEPA濾網可過濾有害物質，並引入新鮮外氣排出室內空氣，可有效改善使用空調期間所衍生之二氧化碳濃度偏高問題，除了具備室內通風換氣及空氣淨化功能外，也因應節能目的設置智能感控裝置進行室內空氣品質自動連續監控，可偵測六大項目包含溫度、濕度、二氧化碳(CO2)、細懸浮微粒(PM2.5)及懸浮微粒(PM10)。

環境保護局李佳禾局長表示，依據環境部(改制前為行政院環境保護署)「室內空氣品質標準」規定，二氧化碳之室內空氣品質標準為8小時平均值1,000 ppm、PM10為75 μg/m3（二十四小時平均）、PM2.5為35 μg/m3（二十四小時平均），該部亦訂定「校園室內空氣品質維護管理指引」及「校園室內空氣品質自主管理手冊」提供學校落實室內空氣品質管理參考依據。

為確保教室內空氣品質良好，已請各校將教室內CO2感控裝置設定下調至800 ppm，當教室內感控裝置測得二氧化碳或細懸浮微粒濃度高於設定警戒濃度範圍時，將提前自動啟動新風換氣系統加強室內通風換氣與空氣淨化，讓新風換氣系統在對的時機進行運轉，不僅能即時改善室內空氣品質以確保師生健康，也能有效降低常態運轉所衍生的耗能影響。另該系統也具備熱交換功能，可回收室內空氣70％以上能量，有效平衡室內溫差，減少冷氣設備運轉負荷，後續亦將於開學後排定各校抽檢規劃確認新風換氣系統運轉成效，保障孩童良好健康學習環境。