19歲長腿妹車禍腳被排氣管燙傷！警霸氣「公主抱」救援

記者許權毅／台中報導

台中一名19歲陳女昨（19）日騎車下班時，不慎與其他機車碰撞，整個人重摔在地，腳踝還不慎被排氣管燙傷。在該路口執勤的員警見狀，確認陳女無明顯外傷，擔心他被二次撞輾，霸氣地用「公主抱」一把把陳女移至路邊，同時安撫陳女情緒，完成救援。

▲台中市南屯區昨日發生一起車禍，員警見19歲陳女受傷倒地，擔心車流量大，會造成二度撞輾，確認陳女無明顯外傷後，將她公主抱至路邊。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



昨日正好是國慶焰火試放，大量車潮至下班時間就開始湧入台中，警方不敢大意，在各觀賞點附近的重要路口加強警力。第四警分局特別在國1南屯交流道、台74線匝道口、五權西路、向上路等加強交通疏導，驅趕違規臨停車輛，以確保交通順暢。

南屯派出所員警王衍虎、曾奕綸17時許在南屯區向上路與忠勇路口執勤時，發現一名19歲陳女跟一輛要轉彎的機車發生碰撞，陳女重心不穩倒地，腳踝還被機車排氣管燙傷，疼痛讓陳女難以起身。

員警見現場車流量大，車輛從陳女身旁疾駛而過，確認陳女無明顯外傷後，當機立斷用一個霸氣的「公主抱」，將陳女抱至路邊等候救護車。員警溫柔地向陳女說：「你先去看醫生，我幫你叫救護車了，你有要拿什麼嗎？你另一隻鞋子呢？」陳女表示想拿包包，鞋子則噴落在一旁，員警再穿越車陣協助拿取，並且安撫陳女情緒，陳女緩和後，也再三感謝員警的即時救援。

第四警分局長李建興表示，員警執行交通疏導勤務，目睹車禍事故，第一時間即時處置，避免傷者再次受到傷害，減少交通堵塞情形，為民服務之舉，值得讚許。另提醒民眾駕駛車輛行經路口勿搶快，務必遵守交通規則，以維護用路人之安全。