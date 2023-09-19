新北惡劣父子搭小黃不付錢　踹車痛毆運將！酒醒辯：他先推我

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一對父子晚間飲酒後攔了一部計程車要從三重搭回住家，沒想到車子到達後，兒子藉口下車上廁所，返回車旁時叫爸爸下車，不但拒付約500車錢，還用腳猛踹車，造成車體毀損，運將氣炸攔阻，還被父子倆聯手圍毆，警方獲報趕抵將2人逮捕帶回偵訊，訊後依傷害、毀損等罪移送偵辦。

▲連姓父子（藍衣兒子）圍毆高姓運將 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，18日晚間10時許，33連姓男子與51歲的父親在三重區與朋友飲酒，結束後攔下33歲高姓運將的計程車，表明要到板橋區，但車子開到住家附近的吳鳳路與宏國路口時，兒子尿急要下車到彩券行借廁所。

▼連姓父子圍毆高姓運將，警方到場將2人逮補 。（圖／記者陳以昇翻攝）

沒想到兒子返回時，先叫醒車後座熟睡的父親，完全不想付約500元車資，不但如此，父親下車後他更惡劣地用腳猛踹後車門、後保險桿及右後車燈，造成毀損，高姓運將氣炸，下車想要攔下2人理論，雙方發生口角衝突。

連姓父子仗著酒氣，2人4拳徒手圍毆高姓運將，造成他左眼瘀傷、後頸部及左右手擦挫傷，在衝突過程中，幸好目擊民眾早已報案，轄區海山警分局立即派員到場，先協助受傷的運將送醫救治，並將喝醉施暴的連姓父子逮捕並帶回派出所偵訊。

高姓運將送醫救治後隨即驗傷，對父子提告傷害、毀損等罪，而連姓父子倆喝醉無法製作筆錄，待酒醒後，兒子坦承毆打運將，但否認有踹車子造成毀損，父親還辯稱是運將先把他推倒，他才氣憤下動手圍毆，訊後依傷害、毀損等罪移送新北地檢署偵辦。

▼警訊後依傷害、毀損罪送辦（前兒子） 。（圖／記者陳以昇翻攝）