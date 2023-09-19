擁核民團批民進黨能源政策　盼總統參選人簽承諾書「完整檢查核四」

▲民團「氣候先鋒者聯盟」喊話總統參選人簽署承諾書，將核能當作低碳電力選項之一。（圖／氣候先鋒者提供，下同）



記者詹宜庭／台北報導

民團「氣候先鋒者聯盟」19日在立法院召開「宏觀低碳新標竿」記者會，強調核能在國際上已是低碳能源選項，而且台灣的核能電廠是全體納稅人的資產，若持續「非核家園」，不僅低碳能源未能有效增加、化石燃料用量難以減少，對於國家整體經濟、台電財務狀況也有不利的影響。聯盟也批評，民進黨七年的能源轉型是「三不一沒有」，包括：不是全民共識、不會讓國家賺錢、不會減少火力發電、對百姓沒有任何好處。

氣候先鋒者聯盟發起人楊佳法首先指出，非核家園從來不是全民共識，核能最大問題是它賺錢太有效率，擋人財路；第二，不會讓國家賺錢，目前只看到電給財團，債留人民，這和7年前民進黨提出能源轉型修法可還利於民說法完全矛盾；第三，不會減少火力發電，目前看到無法兌現減碳目標，因為火力占比仍太高；第四，對百姓沒有任何好處，花大錢買了過多供需不穩的電，再花更多成本讓它穩定，依政府之目標，三年後每年至少要2000億的風光購電費，還不包括其他的輔助服務成本。電價審議委員會就算為了選舉凍漲電價，明天還是得拿納稅人的錢來補這個坑。

楊佳法透露，如此下去，不僅低碳能源未能有效增加、化石燃料用量難以減少，對於國家整體經濟、台電財務狀況也有不利的影響。因此，團隊開發自動化工具，蒐集政府開放資料進行分析，揭露政府對供電狀況粉飾太平的真相。

來自瑞典、長居台灣的低碳能源網開發者陸曉鷗，以全球多國能源使用狀況數據與趨勢，說明核能與再生能源並行是減少碳足跡、達成淨零碳排的可行選項。他認為，考慮未來能源政策，須評估四條件，一是低碳電力比例，二是人均電力消費，三是多少比例依賴水力發電，四是對進口電力的依賴度，而台灣的電網是獨立電網，沒有連到其他電網，所以除非考慮連到對岸的電網之外，參考丹麥的案例不太可行。

在總統參選人承諾書的部分，「氣候先鋒者聯盟」提出三大訴求：第一，專案邀集國際專家團隊進行核四龍門電廠的完整檢查，盡量讓過程公開透明；第二，對於既有三座核能電廠，詳細評估延役或更新設備的可行性與效益，進行公開審議；第三，確保原子能研究機構在研究工作上有足夠的獨立性，持續關注、接軌國際原子能技術發展趨勢。

氣候先鋒者聯盟發言人江肇元說，承諾書內容中性，沒有要求總統參選人非使用核能不可，而是希望總統參選人了解，核能在國際上已是低碳能源選項，而且台灣的核能電廠是全體納稅人的資產，人民有權利知道真相。楊家法說，接下來的三周，氣候先鋒者聯盟會與各參選人陣營連繫，期望他們都能認真看待。