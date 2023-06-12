國民黨團喊「不反對核能」　批蔡政府死守「非核家園」神主牌

▲國民黨團「非核家園？缺電家園？缺電是現在進行式！」記者會 回應新北幼兒園餵藥事件。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台積電董事長劉德音日前在股東會上無奈表示，「政府認為我們電是夠的，我們只能相信」，一席話讓能源議題再次引發熱議。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（12）日質疑蔡政府2025「非核家園」達不到；曾說，如果能在做好核能安全及中央政府答應核廢料妥為處理的前提下，國民黨團並不反對核能，以確保民生用電及產業發展，更批蔡政府仍死守「非核家園」神主牌。

國民黨團召開「非核家園？缺電家園？缺電是現在進行式」記者會，由曾銘宗主持，黨團書記長謝衣鳯、立委王鴻薇與會，共同表達對於能源政策的看法。曾銘宗表示，蔡政府上任以來，提出2025年「非核家園」目標，並將能源配比調整為燃氣發電50%、燃煤30%、再生能源20%；但蔡政府已執政7年多，目標達不到，而且出現缺電、電價大幅提高等兩個後果。

曾銘宗指出，根據台電至今年4月的資產負債表，累積虧損新台幣3058億元，請問該怎麼辦，政府說會滾動檢討，但不知道會怎麼檢討，到時候恐怕還是全民負擔。曾說，如果能在做好核能安全及中央政府答應核廢料妥為處理的前提下，國民黨團並不反對核能，以確保2300萬民眾民生用電及160萬家企業產業發展。

謝衣鳳更表示，2015年9月，蔡總統在第一次競選總統的時候就對民眾說，未來用電需求不斷增加，在民進黨非核家園的政策底下，未來絕對不會遇到缺電危機，那時候就已經喊出再生能源要達到20%的目標，「是蔡總統行政官員不知道這是總統的目標，還是我們的執行力不足，所以沒辦法達到目標？」

謝衣鳳進一步指出，雖目前再生能源已經超過核電配比，但是再生能源非常依賴大自然，尤其近年來氣候變遷加劇，沒有風的時候離岸風電怎麼發電？旱災時水力怎麼發電？這都是未來國家在能源配比必須重視的，「如果只是為了要扛著非核家園這個神主牌，沒有考慮到人民以及產業發展需要的穩定供電，請問蔡政府未來要如何因應？」到底核能能不能成為我們供電多元配置的一環，必須要和人民講清楚。

王鴻薇強調，連台積電都如此無奈，更何況中小企業？缺不缺電其實已經是無庸置疑，但是我們的政府一直都在辯解，台電董事長曾文生在影片中曾說，「其實我們不缺電，只是我們的電送不出去」，試圖要撇清缺電事實。王鴻薇質疑，台電為什麼要以一度10塊這樣的高價，緊急向民間買電呢？台電今年在編列向民間購電的預算高達3000億，如果今天電是夠的，怎麼還要跟民間買電？為甚麼還要漲電價？根本是自打嘴巴，呼籲蔡政府經濟部和台電，不要再把老百姓當白痴和說謊，要承認台灣缺電的事實。