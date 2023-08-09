▲侯友宜9日宣布其能源政策。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜今（9日）拋出能源政策，除表示核四在安全無虞下能夠重啟外，也強調他堅持核安及核廢料要妥善處；他說，芬蘭會把核廢料打到地底，美國則把它做成膠囊，送到人跡少的地方再打到地底，都有處理方式，但你要去面對。侯友宜批評，（政府）要回歸理性的專業討論跟科學驗證來擬訂能源政策，不要老是說政治；民進黨常講台獨跟非核家園，結果卻做不到，選舉選票騙了以後，什麼都不做，或做了也沒辦法做成。

侯友宜9日上午親自出席「能源政策記者會」，其國政顧問團召集人杜紫軍、國民黨智庫執行長兼侯辦議題組召集人柯志恩、研究能源經濟領域的中央大學管理講座教授梁啟源與會。會中侯友宜提出以環境永續、國家安全、人民健康、有序轉型為目標的能源政策，並表示在確保核安無虞前提下，能夠重啟核四。

媒體詢問，剛有說當選第一任期會核一廠檢修延役，有人好奇是不是跟台電十年訴訟放行，那核廢料要放哪？如果重啟評估核四，民進黨立委洪申翰質疑為何4年前說核四重啟是假議題，是不是因為選舉被深藍綁架？

侯友宜表示，重啟核電跟核電延役是國際主流趨勢，他不知道像日本、美國、英國、法國、南韓等，「他們是不是深藍的？我不知道，我相信他們也不是深藍，它是一個國際趨勢」。公投曾投過「以核養綠」，那麼全台灣的人都是深藍的嗎？

「台灣人為什麼會變成這樣？」侯友宜說，真的要回歸理性的專業討論跟科學驗證來擬訂能源政策，不要老是說政治、不要老是說政治要左右哪個。他常說民進黨常講台獨跟非核家園的神主牌，結果能做到嗎？「不能做到嘛」，選完舉選票騙了以後，什麼都不做，或做了也沒辦法做成。

侯友宜也強調，他從頭到尾非常重視新北市核安，常常到核電廠去，也非常在意核廢料。他曾跟行政院院長跟副院長報告，希望中央好好面對核廢料的處理，不要把新北當永久儲存槽，結果中央不面對，但其實用國際科學方式，核廢料還是可以處理，不過為什麼中央不處理，擺在新北不動。

侯友宜提及，他堅持核安及核廢料要妥善處理，芬蘭會把核廢料打到地底，美國則把它做成膠囊，送到人跡少的地方再打到地底，都有處理方式，但你要去面對，這才是他做事態度，就是用專業面對問題，所以核四的道理也一樣。

侯友宜說，核四一定要讓國際所有頂尖專家來看，所以他提出成立「核四總體安全審查委員會」，來對現有機制好好檢查，並在安全無虞下重啟。所以若核四安全能早日通過，不排除可以加入發電行列。至於核一、核二、核三廠，在他第一任期，一定會檢查跟檢修，並在安全底下才會延役，重新運轉。