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咖啡買3送1、餐點3件99元！麥當勞「官方LINE」上線連4周狂灑優惠

▲▼麥當勞推出LINE官方帳號，連續4周狂灑優惠。（圖／業者提供）

▲麥當勞推出LINE官方帳號，9月6日起連續4周狂灑優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

速食控追起來！麥當勞推出「LINE官方帳號」今（6）日起上線，只要加好友並完成綁定，除了可串聯「行動點點卡」，並連續4周推出優惠，包括「秘魯單品咖啡買3送1」、「3件組99元」等；同時新增Apple Pay及Google Pay，方便以多元支付購買電子商品券，還可直接透過LINE轉贈送禮。

▲▼麥當勞推出LINE官方帳號，連續4周狂灑優惠。（圖／業者提供）

▲麥當勞推出LINE官方帳號，可串聯「行動點點卡」，儲值、消費、積點、兌換等都更便利。（圖／業者提供）

麥當勞公布LINE官方帳號上線，讓消費者可串聯「行動點點卡」，儲值、消費、積點、兌換點數更方便，還有隨買店取、客服小幫手、歡樂送訂餐等功能。未來「隨買店取」及「點數商城」也將不定時推出限定優惠活動，不擔心漏接第一手優惠資訊。

▲▼麥當勞推出LINE官方帳號，連續4周狂灑優惠。（圖／業者提供）

▲9月6日起「隨買店取」連續4周推出優惠，包括咖啡買3送1、人氣餐點三件組99元等。（圖／業者提供）

只要加LINE官方帳號好友並完成綁定，連續四周在「隨買店取」還周周推出優惠，9月6日率先祭出「秘魯單品咖啡買3送1」；9月11日起再推出冰炫風、美式咖啡、那堤「超值77折起」；9月27日還有6塊麥克鷄塊、小薯、中杯可樂等「三件餐組限時優惠99元起」。

而「點數商城」9月18日～10月1日還有點數限時優惠，原本75點可兌換的大麥克、勁辣鷄腿堡，活動期間只要50點即可享有，眾多神祕優惠等消費者來解鎖。

▲▼麥當勞推出LINE官方帳號，連續4周狂灑優惠。（圖／業者提供）

▲麥當勞推出LINE官方帳號，9月27日還有6塊麥克鷄塊、小薯、中杯可樂等「三件餐組限時優惠99元起」。（圖／業者提供）

此外，麥當勞LINE官方帳號也新增「Apple Pay」及「Google Pay」，讓顧客能以多元支付方式購買電子商品券，同時可直接透過LINE轉贈送禮；在全台麥當勞餐廳櫃台、自助點餐機、得來速，都可兌換產品，串聯線上線下服務，打造更便利的消費體驗。

▲▼麥當勞推出LINE官方帳號，連續4周狂灑優惠。（圖／業者提供）

▲新增「Apple Pay」及「Google Pay」，讓顧客能以多元支付方式購買電子商品券，同時可直接透過LINE轉贈送禮。（圖／業者提供）

另外，肯德基熱銷點心「買1送1」近來加碼延長至9月18日，最低只要33元即可享有小薯買1送1；其他品項還有人氣上校雞塊、草莓起司冰淇淋大福等。

▼肯德基7款人氣點心「買1送1」優惠碼。（圖／業者提供）

同時推出平日限定「香雞總動員」，即日起至9月14日，每周一至周四於線上預訂快取限時開賣，一次集結4項人氣單品，包括酥脆的咔啦脆雞大腿排、道地美式紐奧良無骨雞腿排，還有上校雞塊、現炸脆薯，只要149元就能一次享用。除了有便利攜帶的盒裝設計，還貼心附上用餐手套。

而周末則有限定「香雞狂饗桶」限時下殺299元，能一次享用7塊經典咔啦脆雞，即日起至9月17日每周五六日在線上預訂快取、線下掃碼點餐中強勢登場，外送不適用。

▲▼肯德基祭出平日限定「香雞總動員」，以及周末限定「香雞狂饗桶」。（圖／業者提供）

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