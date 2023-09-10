前員工曝肯德基「2經典」難忘！老饕也敲碗：停產後卻想起它

▲肯德基。（圖／記者林育綾攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不管是推出期間限定，或汰換商品，可以常更新菜單是連鎖餐飲業的優勢，但一定有下架產品令消費者難忘。就有網友表示，肯德基的品項可能沒有其他速食店那麼多，但論單一產品的競爭力不會輸。話鋒一轉，他好奇發問，「眾多肯德基下架的產品中，你最希望復刻的是？」引來不少人熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「會希望肯德基復刻什麼產品？」文中表示自己是肯德基前員工，認為肯德基的品項可能不如另一家速食龍頭多，但論單一產品的競爭力，他個人給高度肯定。接著好奇發問，在肯德基下架產品中，會希望哪樣復刻？「身為前員工，最懷念當時的紐澳良烤雞，還有初版的比司吉+果醬」。

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貼文掀起討論，就有網友也秒點頭、認同原PO，「什麼都沒加的比司吉，以前我都跟店員索取奶油和蜂蜜，夾在比司吉中間超好吃」、「比司吉，以前明明覺得還好有點乾，停產後卻會想起它」。

據悉，比司吉（Biscuit）是肯德基推出過的一款甜點，外型雖然與司康相似，但口感比較偏向麵包。除了原味，也能配上蜂蜜、奶油、草莓、葡萄等果醬，是許多5、6年級生難忘的美食。值得一提的是，肯德基在2014年曾讓比司吉短暫回歸，可見其受歡迎程度。

不過，最多人懷念的東西並非下架產品，只是似乎改過配方或改為限定，「薯條改回紅色的比較好吃」、「上校配方的薄皮嫩雞啊！沒賣這個就像麥當勞不賣大麥克。還有整隻去骨雞腿肉的雞米花」、「初代雞米花」、「原本有馬鈴薯的玉米濃湯！」「原本的玉米湯超級好喝」。

還有網友紛紛留言，「老北平雞肉捲」、「155（元）價格的XL餐」、「墨西哥雞肉捲」、「大納言紅豆蛋撻」、「復刻價錢」、「蛋塔店當然要配紅茶，現在冰紅都只有檸檬紅茶惹」、「復刻以前的售價」。