12小時不睡「白晝之夜」來了！信義區馬路變電影院　35場節目展開

▲「2023台北白晝之夜」回到信義區，快車道將變身為「一夜影展」電影院，讓民眾一起躺在仁愛路林蔭大道上看電影。（圖／2023台北白晝之夜，下同）

記者林育綾／台北報導

「2023台北白晝之夜」將於10/7晚間6點到10/8上午6點舉行，今年將在信義區「國父紀念館、台北市議會、台北市政府」三大場館與周邊場域展開，共有6大主題，並集結25件跨媒材藝術裝置作品、超過35場演出節目；包括信義區店家也配合調整營業時間，還有快車道變身一夜電影院，讓北市民和遊客體驗徹夜12小時不睡的台北魅力！

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▲「2023台北白晝之夜」回到信義區，今年還有「貓市長」進駐台北市政府。（圖／2023台北白晝之夜）

「白晝之夜」是台北市一年一度的指標性藝文活動，從2016至今邁入第8屆，去年在士林舉行時，吸引超過40萬人次；今年回到台北核心信義區，在適逢4天國慶連假的第一天晚上，以積極正能量的「起義吧！」為主題，總計近100組藝術家及團隊參與，除了透過表演藝術展現城市的文化力量，也展現首都的國際視野與包容。

▲台北市副市長林奕華、法國在台協會主任 Franck Paris 、法國在台協會文化處處長雷詩雅、台北市文化局局長蔡詩萍、台北市議員秦慧珠、議員苗博雅一同邀請市民共襄盛舉。



活動當晚三大場館「國父紀念館、台北市議會、台北市政府」徹夜開放，還有松山文創園區「原創基地節」、「松市」、國家鐵道博物館籌備處、國立故宮博物院、國家影視聽文化中心等共同響應。

而台北101塔尖及塔樓四個角點，也特別以特殊色點燈；另外ATT 4 FUN、CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青等，許多信義區商場店家都特別配合調整營業時間。結合企業、周邊商圈、賣場、酒吧、書店、餐廳等單位共同響應，讓市民在10/7夜晚到信義區，享受台北整晚的自由與奔放。

▲融化中的小冰人，是近年氣候變遷、全球暖化的重要議題作品，將在今年白晝之夜登場。（圖／Brief introduction of Néle）

「2023台北白晝之夜」以藝術行動佔領台北市政府與台北市議會空間，從動物、環境、創作、言論自由、青春叛逆，到身體自主出發，結合各種藝術與議題的激盪。像是邀請國際藝術家，巴西研究學者Néle Azevedo帶來的「Minimum Monument Project」最小的紀念碑——小冰人藝術行動。

▲白晝之夜最特別的行為藝術作品，「貓市長」當天也會巡視信義區。（圖／2023台北白晝之夜）

而在台北市政府最神祕的「市長室」，將由日本著名羊毛氈藝術家佐藤法雪，製作巨型貓頭作品，創造出貓頭人身的「毛容容」角色，在白晝之夜當天進駐市長室，擔任「貓市長」，成為今年白晝之夜最特別的行為藝術作品。

毛容容邀請市民參與10/7晚間的就職典禮，不但會發表線上就職演說，並以3D實境直播以及限量開放參與的方式，在市長室與網友及市民互動，讓白晝之夜的市長辦公室成為一處充滿狂想與趣味的魔幻空間；當晚也將走出市長室，巡視白晝之夜，在藝術廣場上與大家相見。

▲法國街頭影像藝術家JR 發起的全球藝術計畫「Inside Out Project」，攝影車首度來到台北，邀請上千位台北市民，拍下巨大的黑白人像照片。



除此之外，還有法國街頭影像藝術家JR 發起的全球藝術計畫「Inside Out Project」首度來到台北，以「Born Free 生而自由」為題，將邀請上千位台北市民，拍下巨大的黑白人像照片，張貼在台北的各大地標建築物上，表達台北的自由與多元、人們所捍衛的生活方式，讓這晚上不只是熱鬧狂歡，也能讓民眾留下深刻的印象與收穫。

▲「Inside Out Project」在過去10年間，總計有來自152個不同國家和地區、累積超過50萬人次參與。（圖／Cosmo Laera Milan, Italy, 2023。www.insideoutproject.net）

此計畫在過去10年間，總計有來自152個不同國家和地區、累積超過50萬人次參與，而「Inside Out Project」攝影車首次來到台北，將於9/20~9/30，前往這次藝術攝影行動的6大地點拍攝（拍攝名額有限，以現場排隊順序為準），並在白晝之夜當天在台北市政府前邀請民眾上車拍照，為台灣的自由民主發聲。

▲「Inside Out Project」攝影車首次來到台北，9/20~9/30在6大地點拍攝，並在白晝之夜當天於台北市政府前，邀請民眾上車拍照。（圖／2023台北白晝之夜）

▼2023台北白晝之夜，首度邀法國街頭影像藝術家JR 發起的全球藝術計畫「Inside Out Project」，在6大地點拍攝。（圖／主辦提供）