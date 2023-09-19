日本80歲以上人口「首次突破10%」　老年人近3成全球最高

▲日本高齡化嚴重，許多老年人在退休年齡後仍在工作。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合外電報導

日本總務省18日表示，該國80歲以上人口首度超過10%，老年人、也就是65歲以上公民比例不僅達到史上最高的29.1%，也在全球範圍居冠。CNN形容，這是日本人口迅速老化危機之中，最新一個令人擔憂的里程碑。

日本總務省在「敬老之日」釋出上述數據，除此之外，該國65歲以上勞工占全國勞動力逾13%，老年人就業率是全球主要經濟體之中最高的。

日本因為長壽及低生育率成為全球最高齡國家之一，自1980年代經濟繁榮以後，該國人口持續穩定下降，目前生育率僅1.3，遠低於排除移民後維持穩定人口所需的2.1，去年新生兒數量首度跌破80萬，出生率低於死亡率的情況甚至超過10年。

▲日本面臨勞動力短缺問題。圖為通勤時間的大阪上班族。（圖／CFP）



日本身為全球第3大經濟體，勞動力短缺、退休金與醫療保健的財政來源等問題卻日益嚴重。政府為了應對高齡困境、重振停滯經濟，過去10年鼓勵長者及家庭主婦重返職場，如今全國912萬老年人還在工作，而此數字已經連續19年增長。

不過，日本首相岸田文雄1月警告，即使鼓勵老年人勞動，仍不足以抵銷高齡危機帶來的社會經濟影響，若不採取行動，國家將處於「無法維持社會功能的邊緣」。他直言，育兒支援是政府「最重要的政策」、「不能再等了」。

但彭博社也指出，日本提高生育率的舉措並不成功，當局在接受大量移工、彌補勞動力短缺的方面，一直猶豫不決。