新北前區長涉貪12年遭起訴　賴競辦：看不出侯友宜打擊貪污決心

▲新北市石碇區前區長李浩榕（中）。（資料照／記者劉昌松攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對新北市前石碇區長李浩榕涉貪遭起訴，賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍今（19日）痛批，侯友宜身為新北市長，底下官派前區長涉貪污收賄長達12年，等於從侯友宜擔任副市長時期就開始涉弊，且侯明知資深媒體人彭文正是通緝犯，竟在訪美期間刻意與他合照，這行為根本是「任內爆貪汙犯、國外找通緝犯」，絲毫看不出打擊貪污舞弊的決心在哪裡。

媒體報導，李浩榕與工務課技士黃志仁等2名公務員，承辦災害緊急搶修標案時，涉嫌長期向廠商索賄或收受不正當利益，洩漏標案底價護航廠商得標，總計涉弊時間長達12年；台北地檢署昨依違背職務收賄、政府採購法等罪，起訴李、黃及廠商、公司法人等23人。

對此，戴瑋姍今天表示，侯友宜自詡為「警察市長」，底下的官派前石碇區長李浩榕，涉嫌長期透過各項災害緊急搶修標案，向廠商索賄及收受不正當利益，甚至護航特定廠商圍標，涉弊時間長達12年，等於侯友宜從副市長當到市長期間，涉弊情形沒有停過，根本是罔顧市民的生命安全，侯友宜身為新北市長，難道不用負責嗎？

戴瑋姍更指出，侯友宜近日赴美參訪時，明知彭文正為通緝犯，竟還刻意與他合影，警察出身的侯市長帶頭藐視法律，這樣的人，真的能夠打擊犯罪嗎？新北市治安滿意度已經從2020年第9名一路降到2023年第18名，侯市長昔日曾喊「治安不好、我下台」，如今新北市治安排名連年狂掉、居全國末段班，所謂「警察市長」仍然不斷秀下限，也難怪底下的人敢胡作非為。